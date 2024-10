La Top Spin Messina pareggia a Prato, Giovannetti evita la sconfitta

Dopo il ko a Villa Dante arriva un pari fuori casa, ma dopo due giornata i peloritani ancora a zero vittorie

PRATO – Arriva il primo punto in campionato per la Top Spin Messina. La squadra del presidente Giorgio Quartuccio nella palestra del Convitto Nazionale Statale Cicognini fa 3-3 con Il Circolo Prato 2010 al termine di un match dalle mille emozioni. Tommaso Giovannetti protagonista tra i siciliani con una doppietta, ma i toscani confermano come il torneo si sia alzato di livello. Dopo due giornate i vice campioni d’Italia sono ancora a secco di vittorie. Il terzo punto per i peloritani è di Niagol Stoyanov, mentre grande rammarico per il moldavo Vladislav Ursu che cede entrambi i suoi incontri al quinto e decisivo set.

La formazione allenata da Wang Hong Liang, coadiuvato da Marcello Puglisi, va a quota uno dopo due giornate, muovendo la classifica. Il 30 ottobre, ancora in trasferta, contro la Bagnolese, il terzo impegno nel campionato di Serie A1.

Il Circolo Prato – Top Spin Messina 3-3

Panagiotis Gionis-Vladislav Ursu 3-2 (5-11, 11-8, 5-11, 11-7, 11-9)

Il singolare d’apertura della serie, anche il più spettacolare, ha visto di scena Vladislav Ursu opposto a Panagiotis Gionis, entrambi reduci dalla partecipazione alle Olimpiadi di Parigi. Il moldavo ha prevalso 11-5 in avvio, con l’esperto greco che ha replicato (11-8) nel secondo set. Ursu ha rimesso la freccia con l’11-5 del terzo, ma l’esperto greco, dall’infinita carriera, ha riequilibrato il tutto vincendo 11-7 il quarto. Alla “bella” il forte ellenico è andato sul 5-2, ma Ursu è riuscito a rimontare (6-5). Sul 7-7 è avvenuto lo scatto di Gionis con tre punti di fila. Il moldavo ha sventato i primi due match-point, cedendo soltanto al terzo (9-11) dopo una gara tiratissima.

Kirill Skachkov-Tommaso Giovannetti 1-3 (7-11, 5-11, 11-9, 6-11)

Uno strepitoso Tommaso Giovannetti, con una grande prestazione, ha immediatamente riportato la situazione in parità battendo 3-1 Kirill Skachkov. Il pongista romano è partito subito in modo travolgente, aggiudicandosi il set iniziale per 11-7. Anche nel secondo Giovannetti è stato sempre in controllo, avanzando sul 5-3 e continuando poi a dominare i giochi (8-4). Da 8-5 il capitolino è poi approdato al traguardo siglando tre punti consecutivi. Il terzo parziale è risultato quello più equilibrato. La parità ha retto fino al 9-9, quindi i due punti decisivi del russo. Nel quarto l’atleta della Top Spin ha completato l’impresa, portandosi da 6-5 a 9-5 e chiudendo 11-6 grazie alla trasformazione del primo match-point della serie.

Giacomo Allegranza-Niagol Stoyanov 0-3 (8-11, 2-11, 4-11)

Rotondo successo, a seguire, per Niagol Stoyanov nei confronti di Giacomo Allegranza e 2-1 per la Top Spin. Il livornese si è imposto per 3-0, in un cammino senza insidie: 11-8, 11-2, 11-4.

Kirill Skachkov-Vladislav Ursu 3-2 (8-11, 11-8, 14-12, 6-11, 11-6)

Al tavolo, poi, Vladislav Ursu e Kirill Skachkov. Primo set nelle mani del moldavo per 11-8. Il russo ha centrato il secondo per 11-8 e un combattutissimo terzo per 14-12. L’11-6 per Ursu è valso la “bella”. Verdetto al quinto, nuovamente fatale ad Ursu che è rimasto in scia fino al 6-5, cedendo nel proseguo a Skachkov per 11-6.

Panagiotis Gionis-Niagol Stoyanov 3-0 (11-9, 11-6, 11-9)

Il Circolo Prato 2010 ha capovolto completamente il quadro in virtù dell’affermazione di Panagiotis Gionis su Niagol Stoyanov per 3-0. Conquistato il primo parziale per 11-9, il greco ha incamerato il secondo per 11-6. Nel terzo Stoyanov è partito meglio (3-1), subendo poi la reazione di Gionis. Il livornese è stato a sua volta bravo ad agguantare il rivale da 5-9 a 9-9, prima dei due punti di Gionis che hanno fatto calare il sipario.

Giacomo Allegranza-Tommaso Giovannetti 1-3 (11-7, 10-12, 9-11, 7-11)

Con i toscani a condurre sul 3-2 e l’obbligo di dover vincere a tutti i costi, Tommaso Giovannetti è sceso in campo per affrontare Giacomo Allegranza, non fallendo il suo compito. Perso il primo set per 7-11, Giovannetti ha aperto il secondo con un secco 4-0. Ripreso sull’8-8, si è guadagnato due set-point (10-8), entrambi tuttavia annullati. Ai vantaggi la terza chance è stata quella buona: 12-10. Il giocatore della Top Spin ha recuperato da 6-8 nel terzo e sul 9-9 ha piazzato i due punti utili alla conquista del parziale. Giovannetti è filato poi verso la vittoria finale, in una quarta frazione che lo ha visto sempre avanti sin dalle battute iniziali (5-2). Giunto al 10-7 gli è bastata la prima occasione per imporsi e decretare il definitivo pareggio (3-3) tra Il Circolo Prato 2010 e la Top Spin Messina WatchesTogether.