Maltempo a Messina, attivato il Coc per domani

Nuova ordinanza del sindaco Basile: coordinamento dei servizi di emergenza per vento forte, mareggiate e piogge intense nella giornata di giovedì

MESSINA – Domani viene attivato il Centro operativo comunale per il maltempo. Nuova ordinanza del sindaco Federico Basile dopo quella di chiusura di ville e cimiteri. Con l’Ordinanza n. 29 del 11 febbraio 2026, il primo cittadino dispone il coordinamento dei servizi di emergenza per vento forte, mareggiate e piogge intense nella giornata di giovedì.

Il Centro operativo comunale (Coc) domani sarà attivo partire dalle ore 8, “al fine di monitorare e coordinare tutte le attività necessarie per fronteggiare possibili emergenze generate da condizioni meteorologiche avverse. L’attivazione del Coc. si aggiunge alle misure già adottate con l’Ordinanza n. 28 del 11 febbraio 2026, che ha previsto la chiusura temporanea di ville comunali e cimiteri per motivi di sicurezza, a seguito delle previsioni di maltempo. Considerate le previsioni meteorologiche e il bollettino del Dipartimento regionale di Protezione civile, che segnala allerta arancione, l’attivazione del Coc consentirà di coordinare i servizi di soccorso, informazione e assistenza alla popolazione, secondo quanto previsto dal Piano comunale di Protezione civile”.

Il sindaco “invita la cittadinanza a seguire le comunicazioni ufficiali, a prestare attenzione alle indicazioni della Protezione civile e a limitare gli spostamenti non necessari nelle ore di maggiore intensità degli eventi meteorologici. Per informazioni aggiornate sulle condizioni meteo e sulle eventuali misure di sicurezza, è possibile consultare i canali ufficiali del Comune di Messina e della Protezione Civile”.

