La Top Spin Messina sfida in trasferta la Bagnolese

Tempo di big match per la Top Spin Messina WatchesTogether, attesa da un importante banco di prova lontano dalle mura amiche nella quarta giornata di Serie A1 di tennistavolo maschile. Domenica 16 novembre, alle ore 16:30, presso la palestra delle Scuole Medie di Bagnolo San Vito (Mantova), la squadra del presidente Giorgio Quartuccio scenderà in campo per affrontare l’Alfa Food Bagnolese in una sfida che promette spettacolo. Le due squadre si trovano appaiate al secondo posto in classifica con 8 punti, ad una lunghezza di distanza dalla capolista Sassari, l’unica sin qui ad aver sempre fatto bottino pieno. Si giocherà sotto la direzione arbitrale di Biagio Domenico Ferrara. È prevista la diretta streaming del match sul canale YouTube della FITeT.

Il roster formato dal moldavo Vladislav Ursu, dal croato Frane Tomislav Kojić, dall’italo-brasiliano Humberto Manhani Jr. e dagli italiani Niagol Stoyanov, Danilo Faso e Antonino Amato, si è reso protagonista di un avvio di stagione davvero convincente, ottenendo tre successi in altrettante gare disputate, uno dei quali per 3-2 (a Muravera). Il rotondo 3-0 inflitto alla Marcozzi Cagliari, a Villa Dante, ha dato ulteriore fiducia al gruppo allenato dal tecnico Marco Faso.

La Bagnolese di coach Cristina Semenza, anch’essa imbattuta in questo inizio di torneo, può vantare identico ruolino di marcia rispetto alla Top Spin, avendo sconfitto per 3-2 la Marcozzi nel turno inaugurale e poi l’Apuania Carrara e il Santa Tecla Nulvi entrambe per 3-1, tutti incontri giocati in trasferta. In forza ai mantovani, che domenica vivranno il loro esordio casalingo, vi sono l’attuale numero 8 del ranking nazionale individuale, l’azzurro Mihai Bobocica (ex Apuania Carrara), lo spagnolo Rafael De Las Heras Plaza, lo svedese Hampus Ake Hannes Soderlund e due “vecchie” conoscenze dei tifosi della Top Spin, Jordy Piccolin e Tommaso Giovannetti. Il bolzanino, di scena per tre indimenticabili stagioni in riva allo Stretto, collezionando cinque trofei, è stato fra gli artefici dello storico “Triplete” del 2019. L’atleta romano ha invece militato nel club peloritano per due anni, sfiorando la conquista dello scudetto nello scorso campionato.

Il programma della 4ª giornata Serie A1:

Santa Tecla Nulvi-Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici 15/11 ore 16

Tennistavolo Sassari-Apuania Carrara 15/11 ore 16

Alfa Food Bagnolese-Top Spin Messina WatchesTogether 16/11 ore 16.30

Virtus Servigliano-Marcozzi rinviata al 7 dicembre ore 10

Classifica: Tennistavolo Sassari 9 punti; Top Spin Messina WatchesTogether, Alfa Food Bagnolese 8; Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici, Virtus Servigliano 3; Apuania Carrara, Marcozzi 2; Santa Tecla Nulvi 1.