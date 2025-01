La Top Spin Messina verso Carrara, in palio la Supercoppa Italiana

Al Palasport di Avenza si giocherà con la formula denominata Swaythling (9 singolari), su due tavoli, in contemporanea. Peloritani due volte nell'albo d'oro

La Top Spin Messina WatchesTogether viaggia alla volta della Toscana per affrontare l’Apuania Carrara. In palio c’è il primo trofeo della stagione. Domani, mercoledì 15 gennaio, alle ore 17:30, al Palasport di Avenza, le due grandi protagonisti delle ultime annate si contenderanno la Supercoppa Italiana maschile di tennistavolo. Nel 2023/2024 Carrara ha conquistato sia lo scudetto che la Coppa Italia, sfidando in entrambi i casi in finale la formazione del presidente Giorgio Quartuccio.

Nell’albo d’oro della competizione, aperto nel 2018 dall’affermazione del Cral Comune di Roma, figura per due volte il nome della Top Spin Messina, trionfatrice nelle edizioni 2019 e 2020 e per tre, le più recenti (2021, 2022, 2023), l’Apuania Carrara. Si giocherà con la formula denominata Swaythling (9 singolari), su due tavoli uguali, in contemporanea. L’incontro terminerà al raggiungimento di cinque punti da parte di una delle due squadre. Le partite si svolgeranno al meglio dei 3 sets su 5. Il 5° set si concluderà al sesto punto, con “sudden death” sul 5-5. La sfida sarà trasmessa in diretta streaming, su due tavoli, sul canale YouTube della FITeT. Da regolamento, per poter essere utilizzato in Supercoppa, ogni atleta italiano deve aver disputato almeno due gare del girone d’andata del campionato di Serie A1 2024/2025, quota che sale a tre, invece, per gli stranieri.

La Top Spin Messina ritrova gli ex Mutti e Monteiro

La compagine guidata dall’esperto tecnico Wang Hong Liang, coadiuvato da Marcello Puglisi, reduce dal fondamentale successo (4-2) ottenuto sabato a Servigliano, impiega in questa stagione il quintetto formato da Niagol Stoyanov, Tommaso Giovannetti, Antonino Amato, Humberto Manhani Jr. e Vladislav Ursu. Per l’Apuania Carrara, attuale capolista in A1, spiccano gli ex João Monteiro, straordinario campione portoghese che ha vissuto a Messina quattro memorabili stagioni, condite da quattro trofei (uno scudetto, una Coppa Italia e due Supercoppe) e Matteo Mutti, tra gli artefici del tricolore portato in riva allo Stretto nel 2021/22, oggi numero 5 della classifica nazionale individuale. Il leader del ranking italiano Mihai Bobocica e il quotato croato Tomislav Pucar gli altri elementi in un organico di massimo livello. Dopo l’impegno in Supercoppa Italiana, la Top Spin Messina WatchesTogether tornerà di scena già domenica 19 gennaio, alle ore 14:30, per ospitare a Villa Dante, davanti al proprio pubblico, Il Circolo Prato 2010 nella gara valida per la 2ª giornata di ritorno di Serie A1.

