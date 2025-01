La Top Spin Messina si sblocca, prima vittoria in stagione in A1

Alla prima del 2025 si spezza l'incantesimo, i siciliani vittoriosi a Servigliano per 4-2. Doppi sigilli per Urso e Giovannetti

Una vittoria meritata, a lungo inseguita, finalmente divenuta realtà. Spezzando l’incantesimo la Top Spin Messina WatchesTogether passa a Servigliano per 4-2 nella gara inaugurale del girone di ritorno del campionato di Serie A1 maschile di tennistavolo e conquista la sua prima affermazione stagionale. Si sblocca, grazie ad una grande prova in terra marchigiana, la squadra del presidente Giorgio Quartuccio, imponendosi in virtù delle doppiette centrate da Vladislav Ursu e Tommaso Giovannetti. I ragazzi allenati dal tecnico Wang Hong Liang possono sorridere, aprendo nel migliore dei modi il 2025.

Al culmine di una sfida ricca di emozioni, matura il primo, tanto atteso, successo stagionale per la squadra del presidente Giorgio Quartuccio che sale a 6 punti in classifica, agganciando proprio i marchigiani al quinto posto. Una robusta iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni e del proseguo di torneo. Mercoledì 15, alle 17:30, al Palasport di Avenza, in palio la Supercoppa contro i campioni d’Italia dell’Apuania Carrara. Domenica 19 (ore 14.30), a Villa Dante, in programma il match valido per la 2ª giornata di ritorno tra Top Spin Messina WatchesTogether e Il Circolo Prato 2010.

Virtus Servigliano – Top Spin Messina 2-4

Nel primo singolare della serie successo di Vladislav Ursu per 3-1 contro Danilo Faso, eccezionale talento in prestito dalla Top Spin alla Virtus Servigliano. Il moldavo è stato ripreso da 5-3 a 5-5, poi l’equilibrio è durato fino all’8-8, quando Ursu ha siglato tre punti consecutivi prendendosi il set. Il giovane palermitano è invece partito forte (7-3) nel secondo parziale, passando per 11-8. Nel terzo splendida rimonta di Ursu, da 7-8 a 10-8. Fallito il primo match-point, il moldavo ha prevalso al secondo per 11-9. Sfruttando l’inerzia, Ursu ha dilagato (9-3) nel quarto, tagliando il traguardo alla seconda chance disponibile per 11-5.

A seguire, uno splendido Tommaso Giovannetti ha avuto la meglio per 3-2 nei confronti di Adam Szudi. Il giocatore ungherese, scattato sul 7-3, ha chiuso 11-6 la prima frazione. Reazione veemente, però, del pongista romano nel secondo, in cui dopo il 5-5 è riuscito a mettere la freccia, accelerando fino all’11-6. Il terzo parziale è andato nelle tasche del magiaro per 11-8, ma Giovannetti non si è scomposto e ha cominciato a confezionare la sua rincorsa. Nel quarto, brillando dal 6-6 in avanti e portandosi sul 10-7, ha capitalizzato la prima occasione. Alla “bella” lo scatenato Giovannetti ha ribaltato da 1-3 a 4-3 e una volta approdato al 10-8 ha potuto immediatamente brindare all’impresa (11-8).

Con la Top Spin sul 2-0 complessivo, niente da fare per Niagol Stoyanov contro Aleksandr Khanin nonostante un confortante avvio. Il livornese, sprecata la chance sul 10-9, si è imposto 12-10 al secondo tentativo. Khanin ha successivamente incamerato per 11-7 il secondo set, pareggiando i conti. Al terzo il bielorusso è riuscito ad infliggere un netto 11-4, nel quarto è stato vittorioso per 11-5, dopo il 7-1 iniziale e il tentativo di rientro (7-5) di Stoyanov vanificato. Successo di Khanin per 3-1 e Servigliano che accorcia le distanze.

Giornata perfetta per Vladislav Ursu, autore della doppietta personale battendo 3-1 Adam Szudi. Partenza tuttavia in salita per Ursu, a causa dell’11-9 per Szudi, capace di timbrare sul 9-9 i due punti decisivi. Il proseguo di gara è stato però decisamente nel segno del moldavo che ha sfoderato il su o vasto repertorio di colpi. Dal 7-3 Ursu ha ipotecato la vittoria del secondo, terminato 11-6. Nel terzo, sul 10-8, ha trasformato la prima palla set per chiudere il discorso (11-8). Cammino ancora più agevole nel quarto, letteralmente dominato (6-0) sin dallo “start” e vinto 11-3 da uno straripante Ursu.

Con la Top Spin sul 3-1, Niagol Stoyanov, opposto a Danilo Faso, si è fermato sul più bello, mancando l’occasione di regalare la vittoria finale ai suoi. Tutto liscio nel primo parziale per il livornese che, accumulando un bel vantaggio (8-4), ha completato l’opera passando 11-8. Nel secondo il palermitano è andato sul 6-0, riuscendo a prevalere di slancio per 11-5. Sotto 0-4 nel primo set, Stoyanov ha agguantato il giovane rivale sul 7-7. Da 7-9 a 9-9, l’atleta della Top Spin ha poi ceduto i due punti conclusivi e Faso ha operato il sorpasso. Stoyanov ha centrato il 2-2 grazie all’11-8 del quarto, ottenuto sprintando dal 6-5, con Faso rimasto a tallonarlo fino al 9-8. Incredibile l’epilogo in una “bella” da montagne russe. Stoyanov, che conduceva 7-3, è stato rimontato (7-7). Collezionati comunque due match-point (10-8), il livornese li ha visti evaporare entrambi. Faso, evitata la sconfitta, si è guadagnato un primo set-point (11-10), annullato da Stoyanov. Il secondo è stato però quello del 13-11 per il giocatore della Virtus Servigliano, applaudito dai propri tifosi. Situazione sul 3-2 e tutto di nuovo in bilico.

Verdetto rimandato all’ultimo singolare, con un immenso Tommaso Giovannetti assoluto protagonista di serata regolando 3-1 Aleksandr Khanin per la vittoria della Top Spin. Conquistato il primo set per 11-6, Giovannetti ha incassato il 6-11 di Khanin nel secondo. Davvero palpitante il terzo parziale. Il romano ha avuto un set-point sul 10-9 e un altro ancora sull’11-10, senza concretizzarli, poi il bielorusso non ha sfruttato a sua volta due chances. Altre tre le opportunità per Giovannetti, con l’esultanza arrivata al 17-15. Quarto set dominato in lungo e in largo dall’atleta della Top Spin, travolgente da 3-3 a 9-3, fino all’esplosione di gioia al punto dell’11-4.

Tabellino

Danilo Faso-Vladislav Ursu 1-3 (8-11, 11-8, 9-11, 5-11)

Adam Szudi-Tommaso Giovannetti 2-3 (11-6, 6-11, 11-8, 7-11, 8-11)

Aleksandr Khanin-Niagol Stoyanov 3-1 (10-12, 11-7, 11-4, 11-5)

Adam Szudi-Vladislav Ursu 1-3 (11-9, 6-11, 8-11, 3-11)

Danilo Faso-Niagol Stoyanov 3-2 (8-11, 11-5, 11-9, 8-11, 13-11)

Aleksandr Khanin-Tommaso Giovannetti 1-3 (6-11, 11-6, 15-17, 4-11)

Risultati e classifica Serie A1

Il Circolo Prato 2010-Alfa Food Bagnolese 3-3

Tennistavolo Sassari-Tennistavolo Norbello 4-1

Virtus Servigliano-Top Spin Messina WatchesTogether 2-4

Apuania Carrara-Marcozzi 3-3

Apuania Carrara 13 punti; Marcozzi Cagliari 12; Tennistavolo Sassari 11; Alfa Food Bagnolese 8; Virtus Servigliano, Top Spin Messina WatchesTogether 6; Tennistavolo Norbello, Il Circolo Prato 2010 4.