La V Municipalità: "Riaprite subito il varco di viale Regina Elena" - Tempostretto

Per i consiglieri ora la situazione è ancora più pericolosa di prima

Visibilità limitata e incrocio pericoloso. Ecco perché il Comune di Messina, con ordinanza numero 789 del 1 luglio 2022, attuata tre settimane fa, ha chiuso il varco tra viale Regina Elena e via Ecuador.

La V Municipalità ricorda che il Piano generale del traffico urbano evidenzia “un numero esiguo di incidenti pari a 8 dal 2011 al 2017”, nessuno grave, e riporta le lamentele da parte dei residenti.

“Più pericoloso di prima”

“La preclusione di accesso attraverso il varco può causare ritardi importanti per i mezzi di soccorso; molte auto si immettono utilizzando il varco in uscita da via Principessa Mafalda, compromettendo la sicurezza stradale; nel Viale Regina Elena, soprattutto nelle “ore di punta”, il traffico è vistosamente aumentato essendo stato precluso uno snodo fondamentale per la viabilità della zona nord che consentiva il raggiungimento della via Brasile e viale della Libertà; lo spazio antistante gli archetti dissuasori, collocati per la chiusura dell’incrocio, viene ora utilizzato come zona di sosta rappresentando ulteriore elemento di pericolosità vista la collocazione in curva; in caso di allagamenti o di calamità naturali sul viale Regina Elena, il tratto chiuso è l’unica via di fuga complementare alla viabilità esistente; i mezzi a due ruote continuano ad immettersi utilizzando lo spazio residuo tra gli archetti dissuasori, creando ulteriore pericolo per la circolazione stradale”.

Per tutte queste ragioni, i consiglieri della V Municipalità, all’unanimità, propongono all’Assessorato e al Dipartimento alla Mobilità di modificare o revocare l’ordinanza 789/2022.