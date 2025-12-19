La Vardera: “Dirigente medico trasferito per punizione da Messina a Milazzo”. L’Asp: “Noi estranei”

Anche il sindacato Coas smentisce la nota citata su medici "imboscati all'assessorato". Ma il leader di "Controcorrente", con il deputato Calderone, oggi pomeriggio a Messina promette battaglia sul caso

“Ritorsione politica contro il sindacalista medico Mario Macrì che ho citato in aula per denunciare i parenti dei politici imboscati nell’assessorato. Medici tolti dalla trincea e spostati negli uffici dell’assessorato con stipendi per alcuni da 2 mila euro a 9 mila euro al mese. In aula ho fatto nomi e cognomi. E ora lo trasferiscono a 50 km di distanza da casa, da Messina a Milazzo. Chi parla va punito, allontanato, isolato. Tra l’altro il medico in questione, essendo sindacalista, non potrebbe essere trasferito, ma il regime non se ne è curato. Ho deciso di sospendere la mia partecipazione alla finanziaria farlocca, che vede la maggioranza ormai in pezzi, come segno di protesta. Andrò a Messina oggi stesso per stare accanto al medico, non possiamo più tollerare un sistema di questo tipo”. Così il deputato regionale e leader di “Controcorrente” Ismaele La Vardera.

Da qui un punto stampa assieme al parlamentare nazionale di Forza Italia, Tommaso Calderone, che si terrà oggi alle 17 davanti il Poliambulatorio Ex Inam (via del Vespro, 14).

Il Coas: “La nota citata da La Vardera è falsa”

Ma la segreteria regionale del Coas, medici dirigenti Sicilia, rappresentata proprio dal dottore in questione, Mario Salvatore Macrì, “smentisce la redazione della nota sindacale citata dall’onorevole Ismaele la Vardera e preannuncia di informare le autorità competenti al fine di fare chiarezza sugli autori di questo comunicato”. Insomma, non è stato Macrì a fare quelle accuse, fa sapere il sindacato. Ed è pronto a tutelarsi.

“Trasferimento indipendente e per nulla riconducibile all’Asp”

Ed è questa invece la risposta dell’Asp: “Il trasferimento di un dirigente medico dell’Asp di Messina, per i fatti annunciati con veemenza dal deputato regionale Ismaele La Vardera, è assolutamente indipendente e per nulla riconducibile all’Asp, nonostante quanto asserito via stampa e via social dal deputato regionale. I fatti sono assolutamente sconosciuti alla direzione strategica dell’Asp di Messina. L’azienda è disponibile a documentare quanto asserisce e ha già trasmesso tutto in assessorato regionale ed è pronta a tutelare la proprio onorabilità in sede legale”.