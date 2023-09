"La via S. Maria La Porta è trascurata" - Tempostretto

La segnalazione di un lettore

MESSINA – Segnalazioni WhatsApp 366.8726275. Scrive un lettore: “Ma è mai possibile che per vedere qualcuno che pulisca la strada in cui abito, via S. Maria La Porta, ci vogliono mail o miracoli? L’ultima segnalazione e relativa pulizia sommaria risalgono a oltre un mese fa. È inconcepibile che ancora oggi non esista una programmazione periodica che preveda una pulizia ordinaria di tutte le strade. Eppure la Tari arriva sempre più salata e sempre con puntualità. Restiamo in attesa”.

Segnaliamo a Messina Servizi.

La foto in evidenza è di repertorio.

