L’acqua a Messina, “chiude il Coc ma rimane il servizio d’assistenza Amam”

Lo annuncia il sindaco Basile. Ecco il numero a cui rivolgersi

MESSINA – Il ritorno dell’acqua a Messina a conclusione dei lavori sulla condotta idrica del Fiumefreddo. Lavori che hanno reso necessario lo stop del 19 gennaio. Ecco l’ultimo aggiornamento del sindaco Federico Basile: “L’erogazione idrica è ripresa in città in maniera ordinaria, secondo programma. È stata disposta la chiusura in presenza del Coc, Centro operativo comunale (nella foto), dalle ore 12 di oggi. Le attività di supporto saranno garantite dal servizio di assistenza dell’Amam al numero 0903687711″.

In relazione ai disagi, fari puntati soprattutto su Messina nord e villaggi collinari, dopo l’annunciato ritorno dell’acqua di notte, senza escludere problemi anche in altre zone.

Articoli correlati