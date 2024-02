L’acqua a Messina, dal Coc si passa all’assistenza Amam

"Ripresa e in fase di stabilizzazione la distribuzione idrica". Disagi a Fondo Miceli

MESSINA – Due giorni dopo lo stop idrico programmato. Per l’acqua a Messina, dopo gli interventi, Comune e Amam confermano che “la situazione è sotto controllo”.

Ecco l’aggiornamento dell’Amam: “È ripresa ed è in fase di stabilizzazione, secondo cronoprogramma, l’erogazione idrica in tutta la città. È stata disposta la chiusura del Coc (Centro operativo comunale) e le attività di supporto saranno ora garantite dal nostro servizio di assistenza al numero 0903687711, attivo h24. Il Comune di Messina e Amam ringraziano la cittadinanza per la collaborazione dimostrata durante questo terzo step di interruzione programmata. Inoltre, l’Azienda ci tiene a ringraziare in modo particolare tutti coloro che si sono adoperati senza sosta per la riuscita dell’intervento: il Corpo forestale, la Protezione civile, le associazioni di volontariato, la polizia municipale, l’esercito, i Comuni di Roccafiorita e Torregrotta, la Aziende partecipate Messina Social City, Messinaservizi Bene Comune e Atm”.

Tuttavia, non mancano le segnalazioni su problemi in alcune zone. “Qui a Fondo Miceli siamo a secco da tre giorni. E non è che la situazione fosse rose e fiori prima. E al numero indicato risponde una segreteria automatica”, scrive un cittadino.

A causa del maltempo, sono stati rinviati gli interventi a Roccalumera e Tremestieri.

Le giornate di stop, una al mese, servono a realizzare quegli interventi giudicati decisivi, assieme ai progetti in corso, per arrivare all’obiettivo dell’acqua 24 ore su 24 a Messina. Un obiettivo che oggi, con le carenze attuali, sembra un miraggio.

Articoli correlati