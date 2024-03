L’acqua in ripresa a Messina dopo il quarto stop

Si è conclusa la quarta interruzione idrica programmata e si attende domenica la "quasi" normalità messinese

MESSINA – Si è concluso il quarto stop programmato. Tutti i lavori finora sono stati ultimati nei tempi previsti e si attende di tornare alla “quasi” normalità messinese durante la giornata di domenica. La programmazione iniziata a novembre si concluderà con l’ultima interruzione prevista per il 5 aprile. Alla conclusione del progetto, che mira a mitigare le vulnerabilità dell’acquedotto Fiumefreddo, l’obiettivo è quello di avere più acqua in modo significativo. Sottolinea il sindaco di Messina Federico Basile: “In considerazione della fase di ripresa e di stabilizzazione dell’erogazione idrica in città, le attività del Centro operativo comunale sono terminate. Il supporto alla cittadinanza viene garantito in maniera ordinaria da Amam. Per eventuali segnalazioni occorrerà chiamare il numero 0903687711” (attivo 24 ore su 24, seguendo le indicazioni della voce guida, n.d.r.).

Aggiunge il sindaco: “Grazie agli operai, ai tecnici, agli operatori, ai volontari e a tutti coloro che ogni volta danno il massimo per garantire un ottimo lavoro e un ottimo supporto alla città. Grazie alla cittadinanza per la collaborazione dimostrata durante questo quarto step di interruzione programmata”.

A sua volta, Amam ringrazia “il Corpo forestale, la Protezione civile, le associazioni di volontariato, la polizia municipale, l’esercito, i Comuni di Roccafiorita e Torregrotta, le Aziende partecipate Messina Social City, Messinaservizi Bene Comune e Atm Messina”.

Autobotti e rubinetti

A supporto dei cittadini ci sono le postazioni fisse delle autobotti, dalle 7 a mezzanotte, che stazionano presso:

 rotatoria Annunziata,

 rotatoria Granatari,

 San Michele

Attivi invece H 24 i 4 rubinetti, situati presso gli impianti:

 SEDE AMAM, viale Giostra – Ritiro;

 VIA GIROLAMO SAVONAROLA, incrocio V. Onofrio Gabriele (pressi p.zza Castronovo);

 VIALE EUROPA, pressi Ospedale Piemonte;

 VIALE PRINCIPE UMBERTO, pressi Serbatoio Torre Vittoria – incrocio con la via Michele Amari

