L’Acr Messina Futsal conferma il capitano Nanni Piccolo per la Serie A2 Elite

Confermato il capitano che nelle passate stagioni ha contribuito prima ai giallorossi di salvarsi e lo scorso anno di centrare la storica promozione

MESSINA – Ci sono giocatori che indossano una maglia, e poi ci sono uomini che quella maglia la rappresentano ogni giorno con orgoglio, sacrificio e appartenenza. L’Acr Messina Futsal 1900 è orgoglioso di continuare il proprio cammino insieme al nostro capitano, Giovanni Piccolo, per tutti semplicemente “Nanni”.

Bandiera di questa società, leader dentro e fuori dal campo, Nanni incarna da anni i valori della squadra, diventando punto di riferimento per compagni, staff e tifosi. Con la sua esperienza, il suo carisma e il suo attaccamento ai colori giallorossi, ha accompagnato la crescita del club nei momenti più difficili e in quelli più esaltanti. Il suo rinnovo rappresenta molto più di una conferma tecnica: è la continuità di una storia fatta di passione, sudore e amore per questa maglia.