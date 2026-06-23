 L'Acr Messina Futsal conferma il capitano Nanni Piccolo per la Serie A2 Elite

L’Acr Messina Futsal conferma il capitano Nanni Piccolo per la Serie A2 Elite

Simone Milioti

L’Acr Messina Futsal conferma il capitano Nanni Piccolo per la Serie A2 Elite

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martedì 23 Giugno 2026 - 12:30

Confermato il capitano che nelle passate stagioni ha contribuito prima ai giallorossi di salvarsi e lo scorso anno di centrare la storica promozione

MESSINA – Ci sono giocatori che indossano una maglia, e poi ci sono uomini che quella maglia la rappresentano ogni giorno con orgoglio, sacrificio e appartenenza. L’Acr Messina Futsal 1900 è orgoglioso di continuare il proprio cammino insieme al nostro capitano, Giovanni Piccolo, per tutti semplicemente “Nanni”.

Bandiera di questa società, leader dentro e fuori dal campo, Nanni incarna da anni i valori della squadra, diventando punto di riferimento per compagni, staff e tifosi. Con la sua esperienza, il suo carisma e il suo attaccamento ai colori giallorossi, ha accompagnato la crescita del club nei momenti più difficili e in quelli più esaltanti. Il suo rinnovo rappresenta molto più di una conferma tecnica: è la continuità di una storia fatta di passione, sudore e amore per questa maglia.

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