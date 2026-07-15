L’Acr Messina Futsal ingaggia Oechsler e Tarenzi, confermati Adamo e Cucinotta

Prende forma la formazione giallorossa in vista del campionato di Serie A2 Elite

Prosegue a spron battuto la costruzione della squadra dell’Acr Messina Futsal per la prossima stagione in Serie A2 Elite di calcio a 5. Tra i nuovi ingaggi la società ha annunciato Lucas Henz Oechsler. Giocatore di qualità ed esperienza, Lucas arriva a Messina con grande entusiasmo e la voglia di mettere le proprie caratteristiche al servizio della squadra, sposando fin da subito il progetto del club.

Le sue prime parole in giallorosso sono state: «È un’opportunità importantissima per la mia carriera. Le aspettative sono altissime e sono contento di essere stato scelto per rappresentare questi colori insieme allo staff e ai miei compagni».

Inoltre a vestire per la prima volta la maglia dell’Acr Messina Futsal sarà anche Luca Tarenzi, nuovo rinforzo a disposizione dello staff tecnico. Un innesto che va ad arricchire un gruppo in costante crescita, condividendo fin da subito ambizione, spirito di squadra e la volontà di contribuire agli obiettivi del club. Le prime parole di Luca in maglia giallorossa: «Sono davvero felice di iniziare questa nuova avventura a Messina. Mi ha convinto fin da subito l’ambizione del progetto e la voglia della società di raggiungere obiettivi importanti. So che qui c’è un grande tifo e non vedo l’ora di vivere l’atmosfera che i nostri sostenitori sapranno creare».

Le conferme di Adamo e Cucinotta

L’Acr Messina Futsal è lieta di comunicare il rinnovo del rapporto sportivo con Antonio Adamo, che continuerà a vestire la maglia giallorossa nella stagione 2026/2027. Con impegno, dedizione e spirito di sacrificio, Antonio ha saputo ritagliarsi un ruolo importante all’interno del gruppo, dimostrando attaccamento alla maglia e grande disponibilità nei confronti della squadra. Il suo rinnovo rappresenta un’ulteriore conferma della volontà della società di dare continuità al progetto tecnico, puntando su uomini che conoscono e condividono i valori della società.

Altro atleta che rimarrà in giallorosso è Andrea Cucinotta. Punto di riferimento del gruppo ha saputo distinguersi per professionalità, spirito di sacrificio e forte senso di appartenenza, offrendo un contributo importante dentro e fuori dal campo. Il suo rinnovo rappresenta un’ulteriore conferma della volontà della società di dare continuità al progetto tecnico.

Abate nuovo allenatore dell’Under 17

Spostando l’attenzione via dalla prima squadra la società annuncia il ritorno di Giorgio Abate, che guiderà la formazione Under 19 nella stagione sportiva 2026/2027. Per Abate si tratta di un gradito ritorno in giallorosso: dopo aver vestito questa maglia da giocatore e aver già ricoperto il ruolo di allenatore del settore giovanile ai tempi della PGS Luce, torna a far parte della famiglia giallorossa mettendo nuovamente la propria esperienza e la propria passione al servizio del club.

«I dirigenti hanno fatto un gran lavoro per portare la squadra a un livello mai raggiunto prima a Messina. Per me è un onore far parte nuovamente di questa grande realtà che hanno costruito». Il nuovo tecnico dell’Under 19 ha poi rivolto lo sguardo al percorso di crescita dei ragazzi: «I giovani sono il futuro dello sport. Spero di trasmettere, prima di tutto, valori umani e la stessa passione che ho sempre messo in campo da giocatore. L’obiettivo è preparare questi ragazzi a un eventuale salto in Prima Squadra e spero di riuscirci».