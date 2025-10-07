 L'Acr Messina trova un nuovo sponsor: il marchio Omg sulle maglie nel derby con la Reggina

martedì 07 Ottobre 2025 - 19:01

L'avvocato Di Renzo: "Partnership che rappresenta una segnale importante per la crescita del club"

L’Acr Messina ha ufficializzato questo pomeriggio una nuova partnership con OMG, che accompagnerà la squadra in occasione dell’atteso derby dello Stretto contro la Reggina. Il marchio OMG farà la sua prima apparizione sulle maglie giallorosse posizionandosi sotto lo sponsor principale, testimoniando la volontà dell’azienda di sostenere il club peloritano in uno dei match più sentiti e importanti della stagione. 

“Siamo orgogliosi di accogliere OMG nella famiglia dell’ACR Messina”, ha dichiarato l’avvocato Maria Di Renzo, curatore della società. “Questa partnership – ha aggiunto – rappresenta un segnale importante della crescita del nostro club e dell’interesse che stiamo suscitando nel territorio e nel mondo imprenditoriale. Affrontare la Reggina con un nuovo partner al nostro fianco ci riempie di motivazione ed entusiasmo”. 

OMG si unisce ad altri importanti brand che hanno scelto di sostenere l’ACR Messina, tra cui Caffè Barbera, Fontalba, Grafiche Pino e Società Cooperativa Messina, confermando la crescente fiducia del tessuto imprenditoriale locale nei confronti del progetto giallorosso.

