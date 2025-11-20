L’addio al maestro Lillo Alessandro, “portò le tradizioni di Messina nel mondo”

Il ricordo del sindaco Basile e di Calogero Centofanti del Movimento Nuova Presenza Giorgio La Pira. Domani pomeriggio i funerali al Duomo

Si moltiplicano le testimonianze in ricordo di Lillo Alessandro, fondatore dei Canterini Peloritani, scomparso oggi all’età di 88 anni.

“La città di Messina – ha dichiarato sindaco Federico Basile – perde oggi un custode della memoria, un artista appassionato e un interprete autentico della nostra identità. Lillo Alessandro ha dedicato la sua vita alla cultura popolare, alla musica, alla poesia e alla nostra storia, consegnandoci un patrimonio inestimabile. A nome mio, della Giunta e dell’intera Amministrazione comunale, esprimo vicinanza alla famiglia e a tutti coloro che hanno condiviso con lui un percorso artistico e umano straordinario. Con la sua eredità – ha concluso Basile – continua a parlarci una Messina che sa ricordare, valorizzare e onorare le proprie radici”.

I funerali nella Basilica Cattedrale

Nato nel 1937, Alessandro ha guidato i Canterini Peloritani dal 1958, portando la tradizione musicale e delle danze popolari messinesi in Italia e nel mondo e contribuendo, con riconoscimenti anche nazionali come la vittoria a Canzonissima nel 1964, a far conoscere l’anima più autentica della città. Poeta e ricercatore, tra i più autorevoli “canterini peloritani”, ha sottratto all’oblio musiche, canti e parole che per secoli hanno scandito la vita profana e religiosa del popolo siciliano, contribuendo a mantenere viva una memoria collettiva preziosa e identitaria. Il 12 maggio 2021 è stato ufficialmente inserito nel Registro delle Eredità Immateriali di Sicilia (REIS), nel Libro dei Tesori Umani Viventi, come esponente di primo piano del folklore isolano.

I funerali di Lillo Alessandro si terranno domani alle ore 15.30 nella Basilica Cattedrale di Messina.

“Ha portato la cultura dello Stretto nelle piazze e nei teatri delle più prestigiose città del mondo”

“Le tradizioni popolari della città di Messina – dice Calogero Centofanti, animatore del Movimento Nuova Presenza Giorgio la Pira – hanno trovato voce e splendore nelle interpretazioni dei Canterini Peloritani, storico gruppo folkloristico che, sotto la guida sapiente e lungimirante del maestro Lillo Alessandro, ha portato la cultura dello Stretto nelle piazze e nei teatri delle più prestigiose città del mondo. Con passione, competenza e un profondo senso di appartenenza, Lillo Alessandro ha saputo trasformare la memoria popolare in musica, danza e narrazione, divenendo un autentico ambasciatore dell’identità messinese”.

“La sua opera – continua Centofanti – ha rappresentato un viaggio etno-antropologico di straordinario valore, capace di unire generazioni e di far conoscere, anche lontano da casa, l’anima vera della nostra città. Oggi, nel ricordarlo, esprimiamo un sincero saluto di ammirazione al brillante fondatore dei Canterini Peloritani, con l’augurio che possa continuare, nel “mondo dei giusti”, a cantare e danzare con la stessa luce che ha donato in vita. Arrivederci, Lillo”.