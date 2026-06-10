L’affido familiare dei minori stranieri non accompagnati, nuovo progetto a Messina

Nel corso di un incontro pubblico giovedì alle 10, a Santa Maria Alemanna, sarà lanciata l'iniziativa di Medihospes e del Comune

MESSINA – Promuovere una cultura dell’accoglienza che metta al centro i diritti, la tutela e l’inclusione dei minori stranieri non accompagnati (Msna), valorizzando il ruolo fondamentale dell’affido familiare. È questo l’obiettivo dell’incontro pubblico “Un porto sicuro: il viaggio continua in famiglia”, in programma giovedì 11 giugno alle ore 10.00 presso l’ex Chiesa Santa Maria Alemanna di Messina. A conclusione della mattinata verrà presentata una proposta operativa per la costruzione di un progetto territoriale dedicato all’affido proprio dei minori stranieri non accompagnati, con gli interventi di Benny Bonaffini, responsabile Area Sicilia Medihospes, Rosaria Tornesi, responsabile del Servizio sociale professionale del Comune di Messina, e Giuseppe Trovatello, presidente regionale del Forum delle associazioni familiari.

L’iniziativa è promossa dalla Medihospes, ente attuatore del progetto Sai Msna del Comune di Messina, un progetto di accoglienza e integrazione finanziato dal Servizio centrale. L’evento ha il patrocinio dell’ente locale e del Croas – Ordine Regionale degli Assistenti Sociali e rappresenta un importante momento di confronto tra istituzioni, operatori sociali, magistratura minorile, associazioni e famiglie affidatarie, con l’intento di approfondire le opportunità offerte dall’affido familiare come strumento di protezione, integrazione e crescita per i minori stranieri soli accolti nel territorio.

Tavola rotonda su “Tutela dei Msna e Affido familiare”

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco di Messina, Federico Basile. Seguirà l’introduzione dedicata all’esperienza del progetto Sai Msna del Comune di Messina, con un focus sul percorso di avvio, sviluppo ed evoluzione dell’intervento progettuale, a cura di Daniele Caliri, educatore della Medihospes.

Cuore dell’evento sarà la tavola rotonda dal titolo “Tutela dei Msna e Affido familiare”, che vedrà la partecipazione di rappresentanti del Tribunale per i minorenni, del sistema dei Servizi sociali e sanitari territoriali, della cooperativa Medihospes e dell’Associazione dei tutori volontari. Il confronto offrirà una riflessione multidisciplinare sulle prospettive dell’affido familiare e sulle strategie per rafforzare la rete di protezione e accompagnamento dei giovani migranti. Interverranno Giancarlo Maimone (Tribunale per i Minorenni di Messina), Giuseppe Silvestro (Medihospes), Eleonora Rotondo (Responsabile Centro Affidi Distretto Socio Sanitario D26), Antonia Sergi (Psicologa referente del Centro Affidi – ASP Messina) e Maria Adelaide Merendino (Presidente dell’Associazione Tutrici e Tutori Volontari Msna Messina). Modererà l’incontro Elena De Pasquale, operatrice legale del Progetto Sai Msna di Medihospes.

Particolarmente significativo sarà il momento dedicato alle testimonianze delle famiglie affidatarie, che condivideranno esperienze e percorsi di accoglienza capaci di trasformare l’incontro in una concreta opportunità di crescita reciproca.

L’evento si propone di rafforzare il dialogo tra istituzioni e comunità locale, favorendo la diffusione di buone pratiche e la costruzione di una rete sempre più efficace a sostegno dei minori stranieri non accompagnati, affinché ogni percorso di accoglienza possa trovare nella famiglia un autentico porto sicuro.

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