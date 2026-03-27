Messina. Rifiuti abbandonati alle Case Zancle, “i cittadini non rispettano le regole”

Il candidato del centrodestra, Scurria, attacca, il coordinatore di ScN, Carreri, risponde

“Spazzatura non raccolta da due settimane alle Case Zancle. Ecco, ancora una volta, la città reale. In alcune zone di Messina manca anche quella ordinaria amministrazione che, negli ultimi 8 anni, è stata spacciata come fiore all’occhiello dell’attività amministrativa”. Lo dichiara il candidato sindaco Marcello Scurria.

“La raccolta differenziata evidentemente non è per tutti. Le foto, scattate questa mattina, sono la dimostrazione lampante di un grave disservizio che marca le differenze di trattamento tra aree territoriali. I residenti in zona riferiscono che non si tratta di casi sporadici e nemmeno di episodi legati sono alle ultime settimane. Continuerò a dare voce alle periferie. Da candidato – conclude Scurria – e da sindaco di Messina”.

La replica

Il coordinatore cittadino di Sud Chiama Nord, Nino Carreri, replica a Scurria: “Raccontare quella situazione come ‘spazzatura non raccolta da due settimane’ significa piegare la realtà a un messaggio elettorale. A Case Zancle, come in altre aree critiche della città, il problema non è mai stato l’assenza del servizio, ma l’abbandono reiterato dei rifiuti e il mancato rispetto delle regole. Negli anni, proprio in situazioni come Case Zancle, Messinaservizi è stata costretta a intervenire con continuità, anche più volte a settimana, attraverso bonifiche straordinarie. Non si è mai trattato di interventi ordinari, ma della rimozione di accumuli che, di fatto, trasformavano quei punti in vere e proprie discariche”.

E il portavoce del movimento civico “Partecipazione”, Salvatore Ingegneri, invita “questa amministrazione a smetterla di additare sempre i messinesi come incivili e zozzoni tutte le volte che si palesano le carenze dei servizi”.