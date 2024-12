“Laghi sui marciapiedi dopo le prime piogge”: Oteri presenta un’interrogazione

Il capogruppo di Prima l'Italia ha chiesto al sindaco Basile e all'assessore Mondello di sapere quanto è stato speso e i correttivi possibili

MESSINA – Il capogruppo di Prima l’Italia in Consiglio comunale, Cosimo Oteri, ha presentato un’interrogazione per chiedere al sindaco Federico Basile e all’assessore Salvatore Mondello, contezza sulla recente realizzazione dei nuovi marciapiedi in giro per la città.

Per il consigliere comunale, infatti, qualcosa è andato storto. Lo testimonierebbe il fatto che “nei giorni scorsi è stato sufficiente un temporale durato sì e no mezz’ora per allagare le strade cittadine, essendo carente (o comunque insufficiente) la pulizia stagionale di caditoie e tombini” ma soprattutto “che la pioggia caduta ha creato dei veri e propri laghi in corrispondenza dei marciapiedi che hanno reso difficile (e in alcuni punti impossibile) l’attraversamento della strada; che l’acqua piovana ha sommerso anche i camminamenti destinati a ciechi e ipovedenti”.

Da qui le richieste. Oteri vuole sapere “quanto denaro è stato speso per i lavori di rifacimento dei marciapiedi”, “quali soluzioni e correttivi l’amministrazione intende apportare per rimediare ai danni dei lavori eseguiti male e in che tempi” e “chi sono i dirigenti che hanno seguito questi cantieri”.