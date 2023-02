L'Akademia riabbraccia Michela Pisano, per lei prima volta in A2 - Tempostretto

Il libero della promozione dalla B1 in A2 si aggrega alla squadra. La classe 1997 rientra da un grave infortunio al ginocchio

MESSINA – Il mercato è chiuso ma si poteva ancora andare a pescare tra le svincolate o comunque tra quelle giocatrici che non sono mai scese in campo in un campionato nazionale italiano in questa stagione. Motivo per cui la Desi Shipping Akademia Messina può riabbracciare Michela Pisano.

La libero classe 1997 è stata protagonista della scorsa stagione, quella della promozione dalla B1 alla Serie A2. Giocò sempre titolare fino all’infortunio nel match contro Cerignola, fu costretta a guardare senza giocare le ultime quattro sfide della stagione regolare e le due partite della finale playoff contro Perugia. In un certo senso torna a godersi quando si era guadagnato, visto che per lei come per molte ragazze di Akademia è la prima volta nella massima serie.

Rientrata dall’infortunio e senza una squadra in cui giocare Michela Pisano era già tornata a Messina per fare visita alle compagne il 18 gennaio, quel giorno restò insieme alle ex compagne a Palazzo Zanca, quando fu presentato il video “Impresa Messina”, e la sera al Palazzetto Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria si giocava proprio contro Perugia in campionato. Tra l’altro in quel match arrivò la prima vittoria della stagione per 3-0, un po’ come succedeva con Pisano in campo quando la formazione allora allenata da coach Gagliardi dominava in B1, una piacevole coincidenza.

Michela Pisano ritorna in Akademia

Il libero di Benevento ritrova dunque capitan Margherita Muzi, Valentina Martilotti e Barbara Varaldo, non Ambra Composto che ha lasciato la squadra qualche settimana fa. Pisano avrà l’opportunità di allenarsi insieme alle ragazze allenate adesso da coach Breviglieri, che ritrova dopo l’esperienza nella stagione 2020/2021 in B1 a Cerignola, quando erano in squadra, tra l’altro, anche Muzi e Martilotti e sfiorarono la promozione in A2.

Pisano dovrà completare la sua fase di recupero ed essere di supporto alla squadra, poi successivamente potrà essere impiegata in campo nella squadra del presidente Fabrizio Costantino in questa seconda parte di stagione. Tutta la famiglia di Akademia Sant’Anna ha espresso un caloroso bentornato alla numero 16 beneventana, che ha mantenuto lo stesso numero della passata stagione.

