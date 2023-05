L'albero abbattuto dal vento, la morte dell'avvocato Pellicanò scuote Reggio - Tempostretto

Tanti i messaggi sui social che ricordano la figura del penalista, morto sul colpo in via San Giuseppe mentre passeggiava con i suoi cani

REGGIO CALABRIA – Una vittima del maltempo e di un vento fortisssimo. La morte dell’avvocato penalista Giovanni Pellicanò, 57 anni, ha colpito gli abitanti di Reggio. E sono tanti i messaggi, da parte di chi lo conosciuto, sui social. L’uomo passeggiava con i propri cani in via San Giuseppe, una traversa del viale Aldo Moro, quando all’improvviso un albero, spinto dalla furia del vento, si è abbattuto su di lui. Oggi viene ricordato, su Facebook, per la sua attività come legale ma anche per la passione per i viaggi e un’attenzione in politica al mondo liberale.

Il cordoglio dell’amministrazione comunale

L’amministrazione comunale di Reggio Calabria ha espresso “sentimenti di profondo cordoglio per la scomparsa del cittadino reggino”. L’amministrazione ha anche invitato la cittadinanza “a non uscire di casa e a limitare al massimo gli spostamenti, se non per impellenti esigenze, facendo massima attenzione e attenendosi in maniera scrupolosa, anche oltre le indicazioni riferite al messaggio di allertamento di livello arancione, alle norme di massima cautela diffuse dalla Protezione civile”.

Sullo stato dell’albero, e su ogni altro aspetto, indagini in corso da parte della Procura della Repubblica.

La foto è tratta dalla pagina Fb dell’avvocato.