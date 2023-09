L'allenatore del Valletta presenta Zammit: "Giovane con la giusta mentalità" - Tempostretto

Per mister Modica: "Buon test per verificare lo stato di salute e ho fatto prove per la coppia difensiva. Ragusa? Dovrà trovare la condizione"

MESSINA – Al termine dell’amichevole tra Messina e Valletta arrivano delle brevi dichiarazioni dai protagonisti della sfida. Si presenta anche Thane Micallef allenatore dei maltesi che interpellato su Andrea Zammit, impegnato in nazionale under 21 ma presto arriverà a Messina, ha detto di lui: “Ho avuto la fortuna di lavorarci sia lo scorso anno che in ritiro questa estate e ammetto che è un giocatore molto professionista. Tra i giovani maltesi è il più gettonato ed è capocannoniere dell’under 21, ha la giusta mentalità per fare bene nella vostra Serie C”.

Riguardo al Messina il commento di mister Modica non è nello specifico del risultato ma si concentra sulle prove in campo. “Per me buon test – spiega l’allenatore dell’Acr Messina – serviva a verificare lo stato di salute della squadra e ho avuto risposte e indicazioni positive. Frisenna già provato in ritiro da play e con Domenico Franco ancora fuori ho il solo giunta e quindi cerco un eventuale sostituto. Bene anche Ortisi terzino” provato in quel ruolo per lo stesso motivo, che se dovesse farsi male l’unico giocatore adatto in quel ruolo il Messina si troverebbe scoperto.

“Questo test è servito per valutare tutto il materiale a pieno regime. Ho cercato di dare minutaggio agli infortunati come Ferrara e Buffa per capire quale potesse essere eventuale la coppia difensiva in un campionato che sarà lungo, sapere chi funziona meglio con chi. Plescia l’ho visto bene pure oggi, si è mosso per la squadra attaccando spesso la profondità. È un ragazzo carico di volontà e desiderio di essere utile e darci una mano, ha perso 4 kg e queste per me sono risposte importanti. Ragusa è fermo da tanto e dovrà trovare la condizione”.

Buffa: “Pronto ad un’annata importante”

Tornato in campo dopo i guai fisici che gli avevano fatto interrompere il ritiro Simone Buffa, centrocampista del Messina, è molto carico in vista dei prossimi impegni: “Sono contentissimo e devo dire che mi è mancato il campo e stare coi ragazzi. Sarà per me un’annata molto importante e sono felice di essere in una piazza come Messina, dove anche in amichevole ci fanno sentire calore. Rientrato dall’infortunio darò il 100%. Sono un centrocampista che può coprire tutti i ruoli, mister Modica chiede alle mezzali di spingersi avanti, essere propositivi e fare pressione e questo mi piace”.

Micallef: “Bello il calore della gente qui”

“Per noi buona esperienza – commenta sulla partita Thane Micallef allenatore del Valletta Fc – avevamo l’opportunità di venire a Messina e abbiamo vissuto il calore della gente del posto e martedì continueremo con la visita istituzionale. È stata l’ultima amichevole per noi che domenica inizierà il nostro campionato. Buon test contro loro, una squadra che gioca a ritmi molto alti”.

