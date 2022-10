L'Alma Patti si prepara all'esordio: "Lavorato con grande impegno" - Tempostretto

Il preparatore fisico Nico Gaglio è soddisfatto del lavoro svolto dal "gruppo tutto nuovo". Sabato esordio in A2 a Battipaglia

PATTI – A qualche giorno dall’inizio del campionato 2022-2023 l’Alma Basket Patti prosegue il ciclo di allenamenti che devono permettere alla squadra di arrivare all’esordio stagionale, previsto per sabato 8 ottobre a Battipaglia, nella migliore condizione fisica possibile.

A curare la preparazione dal primo giorno è stato nuovamente Nicola Gaglio, preparatore fisico di riferimento nel territorio pattese (nell’immagine in evidenza di Maria Chiara Scaffidi), tornato parte integrante dello staff Alma. Gaglio è impegnato con un gruppo tutto nuovo, da portare allo stesso livello di preparazione partendo, però, da esperienze differenti.

Gaglio: “Soddisfatto delle ragazze di Alma Patti”

“La squadra è quasi tutta nuova – ha spiegato il professore – ad eccezione di Miccio e Botteghi e comprende atlete abituate e non abituate ad una preparazione pensata per un campionato nazionale. Abbiamo iniziato nei tempi giusti, qualche giorno di anticipo sarebbe giovato, ma stiamo andando bene. Abbiamo lavorato molto duro, ho cambiato il programma di allenamento ovviamente in maniera propedeutica alla pallacanestro.

Tutto il gruppo sta lavorando e si sta impegnando, siamo in una fase in cui ancora la stanchezza data dal grande carico di questo mese si sente, ma con le amichevoli stiamo cercando di scaricare il lavoro. A parte qualche piccolo acciacco per Sarni e Armenti, abbiamo recuperato tutte e dovremo essere al cento per cento per la prima di campionato. Sono soddisfatto – conclude Nico Gaglio – di tutte le ragazze e del loro grande impegno, tutte si sono adattate ad un tipo di lavoro, anche nuovo, a cui alcune non erano neppure abituate”.