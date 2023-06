L'Amam ai cittadini in zona gialla: "Sanificate i serbatoi e poi fate analizzare l'acqua" - Tempostretto

A piazza Masuccio il laboratorio mobile gratuito di Amam

Prosegue l’azione congiunta del Comune e di Amam a supporto dei residenti nella zona interessata dalla contaminazione della rete idrica con gasolio, ove permane il divieto di uso potabile dell’acqua. Da oggi, 28 giugno, in particolare, sino al prossimo venerdì 30, i cittadini potranno richiedere le analisi di campioni d’acqua prelevata al rubinetto interno delle proprie abitazioni preferibilmente dopo le 14, per verificare la qualità e lo stato dei propri impianti. Il campione, di almeno 1 litro, può essere prelevato autonomamente con una semplice bottiglia in vetro e consegnato al laboratorio mobile di Amam, dalle ore 10 alle ore 16:30 in Piazza Masuccio.

“Sin dall’apertura dell’attività di campionatura, questa mattina – afferma la presidente di Amam, Loredana Bonasera – l’affluenza dei cittadini è stata notevole, segno che il servizio posto a disposizione da Amam e Comune è efficace ed è un segnale di presenza, anche per fornire informazioni e chiarire dubbi ai residenti”.

“Continua attivamente – evidenzia anche il sindaco Federico Basile – dopo l’intervento di messa in sicurezza della condotta idrica e la successiva rimessa in esercizio della distribuzione, l’adozione in piena sinergia di tutte le iniziative di prevenzione, supporto e assistenza agli utenti interessati dalla criticità idrica”.

“Prima sanificare i serbatoi”

Per questo, il primo cittadino invita ancora una volta, ai sensi dell’Ordinanza 133 del 21 giugno scorso, tutti i proprietari e amministratori di condominio degli stabili ricadenti nell’intera area interessata a procedere alla pulizia, igienizzazione e sanificazione dei serbatoi di accumulo dell’acqua potabile, sia condominiali sia privati prima di recarsi al laboratorio mobile per analizzare l’acqua.

Sino alla cessazione della fase dedicata alla bonifica degli impianti privati contaminati e sino a che non si potrà usare l’acqua per fini potabili, inoltre, Amam garantirà: – il Servizio di autobotti, presenti a in piazza Masuccio, sul viale Italia e in piazza Lo Sardo; – il pronto intervento al numero telefonico 090.3687722 o da pagina facebook https://www.facebook.com/amamspa