L’Amam e emergenza acqua per 15mila messinesi: si deve fare di più

I distacchi di energia elettrica di questi giorni sono un campanello d'allarme sul piano organizzativo, intervenga Basile

di Marco Olivieri

MESSINA – Un campanello d’allarme. Un preoccupante inizio d’estate. Il guasto Enel non ancora risolto e i problemi idrici per circa quindicimila messinesi, soprattutto nella zona nord, non fanno dormire sonni tranquilli in vista dell’estate. L’Amam e il Comune devono attrezzarsi al meglio per fronteggiare le emergenze. E bisogna fare di più. Ancora di più rispetto all’annunciato potenziamento delle attività di sostegno alla popolazione.

Gli sforzi progettuali per riparare una rete idrica colabrodo, con interventi strutturali per compensare le enomi perdite, sono sacrosanti. Ma occorre pure fare tesoro della dura lezione dello scorso anno.

L’organizzazione di Amam, lo abbiamo già scritto, va cambiata in profondità. E va studiato un nuovo assetto. Il sindaco Federico Basile deve prendere in mano la situazione, lontano dai risiko della politica, e studiare le mosse necessarie. Così come va chiarita la vicenda dello scontro fisico tra il direttore generale Maimone e il consigliere Donato.

Bene ha fatto il Partito democratico a chiedere delucidazioni al primo cittadino. Serve un cambio di passo nel rapporto tra amministrazione, partecipata e cittadini. Che reclamano interventi più immediati, ed efficaci, nel momento delle necessità. Il tema dell’acqua rimane centrale a Messina.

