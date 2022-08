L'Amando Volley completa il roster con l'innesto di Alessa De Candia - Tempostretto

La giovanissima centrale sarda è l'ultimo acquisto dell'Amando Volley. Alessia De Candia frequenterà il liceo Caminiti-Trimarchi e parteciperà al campionato di B1 femminile

SANTA TERESA – Un ulteriore tassello, a completamento del roster 2022-23 dell’Amando Volley Santa Teresa di Riva è dato dall’ingaggio di una giovanissima centrale. E’ alta 183 cm, ha 17 anni, essendo nata ad Oristano il 24 febbraio 2005, e risponde al nome di Alessia De Candia.

Iscritta al Liceo Scientifico, frequenterà pertanto il suo quarto anno scolastico al Liceo Caminiti-Trimarchi di Santa Teresa di Riva. Tutta la trafila delle giovanili effettuata nella squadra della sua città, ovvero la Ssd Arcidano espressione sportiva della comunità di San Nicolò D’Arcidano, con esperienze in prestito nella stagione 2020-21 alla VMC Sanluri in serie C e in quella 2021-22 nel Volley Ghilarza in B2, dove è stata allenata da mister Giandomenico Dalù.

De Candia: “Eccitata per l’importante stagione”

Pertanto, Alessia si appresta ad un ulteriore salto di categoria, una serie B1 con ambizioni di vertice che non può che farla ulteriormente crescere lavorando a contatto con compagne di provata esperienza e sotto le direttive di un tecnico come mister Jimenez.

“Sono eccitata all’idea di iniziare a vivere quella che sarà fino a questo momento la mia più importante stagione sportiva; dalle informazioni che ho – ha dichiarato l’ultima arrivata – l’Amando Volley è una società ben organizzata guidata da un allenatore sul quale i giudizi sono unanimi per serietà e competenze tecnico-tattiche.

Già il 28 agosto sarò a Santa Teresa e, anche se sembra una frase fatta, davvero non vedo l’ora di iniziare questa mia nuova avventura e conoscere le mie nuove compagne di squadra”, queste in sintesi le prime dichiarazioni del neo acquisto bianco-celeste che indosserà la casacca numero 14.