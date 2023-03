L'Amando Volley contro la capolista Arzano, atteso il pienone al Palabucalo - Tempostretto

Big match d'alta classifica in programma domani pomeriggio al Palabucalo

SANTA TERESA DI RIVA – L’Amando Volley attende sabato 4 marzo la visita al Palabucalo della capolista Arzano. La gara avrà inizio alle ore 17 e sarà arbitrata da Debora Nannini di Firenze e Roberto Tavarini di Carrara. Sarà la partita di cartello della 18° giornata ed è facile pronosticare il pubblico delle grandi occasioni in quanto trattasi di una sfida che vede opporsi la seconda contro la prima in classifica.

L’Amando Volley, targata Sandro Prestipino, è reduce dalla buonissima prova, sia pur sfortunata, di Melendugno ove a dispetto del risultato ha fornito una buona prestazione non sfigurando affatto, tutt’altro, al cospetto della corazzata salentina, probabilmente la compagine che più ha investito quest’estate in sede di mercato acquisti.

Come ci arriva l’Amando Volley

Difficile, tra le padrone di casa, il recupero di Marcela Nielsen ma Sara Gervasi (13 punti per lei a Lecce) è atleta affidabile e darà il suo contributo alla causa dell’Amando Volley. La tifoseria organizzata degli Eagles è pronta a dare il massimo sostegno alla squadra: alla palestra atteso il pienone ed è bene che i tifosi si presentino per tempo in palestra per guadagnarsi un posto a sedere. Battere Arzano significherebbe dare un’importante prova di forza, un segnale forte al campionato, oltre che continuare a sedere stabilmente nelle posizioni di vertice.

Il momento di Arzano

Le campane attraversano un buon momento di forma e sono reduci da quattro vittorie consecutive in campionato dopo lo stop subito in quel di Casal de’ Pazzi. Difficile individuare un solo potenziale pericolo per le santateresine: sia Passante che Aquino o piuttosto De Siano, Suero De Leon o Nives Palmese costituiscono veri e propri spauracchi ma al Palabucalo tutto può succedere.