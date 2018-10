Lezioni nel seminterrato alla scuola Salvo D'Acquisto di villaggio Unnra

Alla scuola Salvo D’Acquisto si fa lezione anche nei seminterrati. Gli alunni sono troppi, i locali non sono sufficienti e così il dirigente scolastico ha dovuto trovare una soluzione alternativa per non far perdere giorni di scuola a nessuno. Il risultato però è che a turno le classi vanno a fare lezione nel seminterrato.

A farsi portavoce delle lamentele delle famiglie di villaggio Unnra è il consigliere comunale Libero Gioveni che invoca un impegno preciso ed urgente da parte del sindaco De Lucae dell'assessore alla pubblica istruzione Trimarchi, affinché risolvano questa deficitaria condizione logistica e ambientale della scolaresca del plesso.

Un problema che è esploso quest’anno, a seguito dell'ingresso nella scuola anche delle classi della materna che fino a giugno venivano ospitati nei locali della vicina parrocchia alla quale il Comune non ha più pagato l'affitto. Il dirigente scolastico si è trovato costretto ad effettuare una rotazione settimanale delle classi, utilizzando appunto anche i locali del seminterrato con l'ausilio di una tenda divisoria, la cui efficacia naturalmente, soprattutto sotto il profilo dell'insonorizzazione acustica, è pari a zero. Quindi i disagi e le lamentele crescono.

Gioveni chiede all’amministrazione De Luca di trovare un'adeguata soluzione alternativa che possa dare dignità al diritto allo studio di questi bambini.