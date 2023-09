"L'amministrazione è stata commissariata. Ma Basile non era il guardiano dei conti?" - Tempostretto

I consiglieri del Pd Calabrò e Russo commentano l'intervento sostitutivo della Regione in materia di approvazione del rendiconto 2022

MESSINA – “La disinvoltura con la quale il sindaco di Messina liquida la vicenda dell’intervento sostitutivo della Regione in materia di approvazione del rendiconto 2022 è davvero disarmante. Tuttavia, non desta in noi alcuna sorpresa. Invero, è consuetudine del primo cittadino minimizzare ogni problematica che

interessa direttamente la sua amministrazione. Tuttavia, l’intervento in esame è un vero e proprio commissariamento dell’esecutivo. E, nel caso di specie lo è ancor di più, perché l’azione sostitutiva rappresenta un commissariamento in primis dell’assessore al Bilancio, che altri non è se non il sindaco in persona”. Così i consiglieri comunali del Partito democratico, Felice Calabrò e Antonella Russo, commentano la notizia della nomina regionale del funzionario direttivo Domenico Mastrolembo Ventura in seguito alla mancata approvazione del rendiconto di gestione esercizio finanziario 2022.

Continuano Russo e Calabrò: “La questione che ci occupa, che probabilmente tra qualche settimana troverà la sua naturale soluzione in aula – almeno questo è il nostro augurio – impone in ogni caso

delle domande: come mai alla data odierna, malgrado siano trascorsi diversi mesi dalla naturale scadenza del termine, non è stato ancora sottoposto al vaglio del Consiglio comunale il rendiconto della gestione 2022? Com’è possibile che un’amministrazione che si è sempre proclamata così attenta agli aspetti economici e finanziari, addirittura guidata – per usare il soprannome attribuito al dottor Basile dal

suo predecessore – dal “controllore dei conti”, sia così in ritardo sul punto?”.

Aggiungono i consiglieri del Pd: “Come può essere che un esecutivo sottoposto al controllo stringente da parte della Corte dei Conti sia così in ritardo sull’approvazione di un documento fondamentale non solo per la vita dell’ente ma anche per le rendicontazioni attese dalla stessa Corte sull’attuazione del piano di riequilibrio? Auspicando che i conti tornino, invitiamo il sindaco, nella sua qualità di assessore al Bilancio, a sottoporre in tempi brevissimi il rendiconto di gestione all’esame dell’aula consiliare. Lo invitiamo a chiarire i motivi per i quali è dovuto intervenire in sostituzione un organo regionale e quali costi questo ritardo comporta per il Comune di Messina”.



