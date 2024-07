“Lancia ogni giorno pannoloni in via Piemonte”, denunciato VIDEO

Dalla segnalazione all'idenrtificazione da parte degli agenti della Muncipale

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Ho già inviato una email alla polizia ambientale del Comune e ho segnalato la vicenda anche a un componente della quarta Circoscrizione, in modo che contattasse qualcuno della terza Municipalità, ma è stato tutto vano. In via Piemonte angolo via Catania, quindi in pieno centro, a pochi passi dalla rotonda del viale Europa, vengono lanciati giornalmente (probabilmente da un balcone) pannoloni pieni di urina in strada. Vi è un odore nauseante e i pannoloni vengono distrutti e sparpagliati dalle auto che posteggiano”.

Nei giorni scorsi questa segnalazione e oggi un aggiornamento: è stato individuato l’autore dei lanci, fatti da un’auto e non dal balcone di un’abitazione. A denunciarlo la polizia municipale, sezione ambientale.

Gli agenti del comandante Giovanni Giardina, con l’ispettore Cosimo Petitto, avevano già visionato altre immagini, notando che da un Mercedes bianco, classe A, il 2 luglio era stata lanciata una busta con pannoloni. La stessa Mercedes, con la stessa targa, è stata immortalata dal video della Municipale il 4 luglio. L’uomo è stato fermato e denunciato per abbandono dei rifiuti sul suolo pubblico.

