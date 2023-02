L'appello del Circolo Umberto Fiore dopo i danni delle mareggiate: "Abbiamo bisogno di voi" - Tempostretto

Domenica mattina i ragazzi si riuniranno per "salvare il salvabile". Il maltempo ha allagato tutto e causato anche il distacco di un muro

MESSINA – Le violente mareggiate che si sono abbattute su tutto il litorale ionico hanno danneggiato molte strutture, tra ristoranti, pizzerie, abitazioni, case e ville, nella zona sud della città. Tra queste c’è anche l’area in cui opera il “Circolo Umberto Fiore”, associazione attiva dal 1978, affiliata Uisp e Fiv, che da tempo organizza tornei sportivi ed eventi culturali e rappresenta un importante luogo d’aggregazione per giovani e meno giovani di tutta Messina.

Lì a Briga la situazione del circolo è disarmante, come spiega Antonio Tuzza, componente del consiglio direttivo dell’associazione: “I danni sono stati tanti. Principalmente l’allagamento della struttura, il distacco del muro di contenimento, la compromissione di impianto idrico ed elettrico, danni alle imbarcazioni e nella zona della veleria: le foto parlano da sole”.

Il “Circolo Umberto Fiore”

Il “Circolo Umberto Fiore” è attivo dal 1978. Tuzza spiega: “Le attività che si svolgono sono a sfondo sportivo e culturale. L’attività principale è stata la vela, fatta da noi e dal ‘Vela mare 83’, che utilizza i nostri spazi. Ma c’è anche il campo da basket e pallavolo: i nostri tesserati sono dai 150 ai 200 in media ogni anno”.

L’appello alla città

E i membri dell’associazione si riuniranno domenica 12 febbraio per pulire e “salvare il salvabile”. Su Facebook e sui canali social del circolo è stato lanciato un appello che Tuzza spiega: “Ovviamente la struttura è assicurata, ma questi sono problemi che non si possono risolvere soltanto con le assicurazioni che coprono comunque solo una parte dei danni. Siamo in contatto anche con le istituzioni, perché cercheremo di partecipare a un bando. Abbiamo diversi canali, ma in questo caso, come si capisce dalle foto, abbiamo l’esigenza di pulire e sistemare. Il nostro messaggio è per i nostri soci ma anche per chi volesse avvicinarsi. Il circolo è da tempo un punto di riferimento per la zona, con gli eventi sportivi e culturali.

