L’architettura tra innovazione e tradizione: la mostra che ha aperto il MessinaCon FOTO

Via alle tappe di avvicinamento alla fiera del fumetto che si terrà a Villa Dante dal 5 al 7 settembre. Oggi apre al museo la mostra su Ritorno al Futuro

MESSINA – Sarà visitabile fino al 7 settembre 2025 la mostra curata dall’Ordine degli Architetti di Messina, dall’INBAR e dalla Fondazione Architetti del Mediterraneo su tradizione e innovazione in architettura. L’esposizione è stata inaugurata ieri a Palazzo Zanca, primo degli appuntamenti del MessinaCon. La fiera del fumetto messinese si terrà dal 5 al 7 settembre a Villa Dante e punta a crescere ulteriormente, in occasione del decimo anniversario dalla sua nascita.

Oggi la mostra su Ritorno al Futuro

La tappa messinese assume un valore speciale, poiché si inserisce in un percorso espositivo già presentato a Napoli per il Maggio dell’Architettura 2025 e destinato alla prossima Biennale di Venezia, confermando Messina come città protagonista di iniziative culturali di rilievo nazionale e internazionale. E non è finita. Oggi pomeriggio alle 17.30 sarà inaugurata a la mostra-evento “Il 40° anniversario di Ritorno al Futuro”, ospitata gratuitamente al Museo Regionale – Accascina di Messina, a cura del gruppo locale 1.21 Gigawatt. Anche questa è visitabile fino al 7 settembre.