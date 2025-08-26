 L'architettura tra innovazione e tradizione: la mostra che ha aperto il MessinaCon FOTO

L’architettura tra innovazione e tradizione: la mostra che ha aperto il MessinaCon FOTO

Giuseppe Fontana

L’architettura tra innovazione e tradizione: la mostra che ha aperto il MessinaCon FOTO

martedì 26 Agosto 2025 - 14:20

Via alle tappe di avvicinamento alla fiera del fumetto che si terrà a Villa Dante dal 5 al 7 settembre. Oggi apre al museo la mostra su Ritorno al Futuro

MESSINA – Sarà visitabile fino al 7 settembre 2025 la mostra curata dall’Ordine degli Architetti di Messina, dall’INBAR e dalla Fondazione Architetti del Mediterraneo su tradizione e innovazione in architettura. L’esposizione è stata inaugurata ieri a Palazzo Zanca, primo degli appuntamenti del MessinaCon. La fiera del fumetto messinese si terrà dal 5 al 7 settembre a Villa Dante e punta a crescere ulteriormente, in occasione del decimo anniversario dalla sua nascita.

Oggi la mostra su Ritorno al Futuro

La tappa messinese assume un valore speciale, poiché si inserisce in un percorso espositivo già presentato a Napoli per il Maggio dell’Architettura 2025 e destinato alla prossima Biennale di Venezia, confermando Messina come città protagonista di iniziative culturali di rilievo nazionale e internazionale. E non è finita. Oggi pomeriggio alle 17.30 sarà inaugurata a la mostra-evento “Il 40° anniversario di Ritorno al Futuro”, ospitata gratuitamente al Museo Regionale – Accascina di Messina, a cura del gruppo locale 1.21 Gigawatt. Anche questa è visitabile fino al 7 settembre.

Mostra architetti
Mostra architetti
Mostra architetti
Mostra architetti
Mostra architetti
Mostra architetti

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Tra naufragi a Lampedusa, genocidi a Gaza e il gruppo “Mia moglie”
L’addio a Pippo Baudo, un monumento della tv italiana
“Studio cinema a Roma ma sogno di raccontare Messina in un film” VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED