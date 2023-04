Largo Minutoli, terminal pronto entro il 18 aprile: c'è anche il wifi gratis per i turisti - Tempostretto

Si punta ad aprire entro l'arrivo della MSC World Europa, che porterà a Messina quasi 7mila turisti (più staff ed equipaggio). Il chiosco darà informazioni e linea internet

MESSINA – Mentre i primi croceristi hanno già cominciato a girare la città tra la domenica di Pasqua e la giornata di oggi, con l’arrivo di due navi da poco meno di mille passeggeri ciascuna, a Largo Minutoli si lavora il più velocemente possibile per rendere operativo il terminal. La scadenza fissata è quella del 18 aprile prossimo. Martedì, infatti, arriverà in città la nave MSC World Europa, un colosso da quasi 7mila passeggeri (più l’equipaggio e lo staff), per la prima volta a Messina, pronta a portare turisti da tutto il mondo in città, puntualmente ogni settimana.

Terminal pronto entro il 18 aprile

L’appuntamento è da non perdere e potrebbe essere quello il giorno in cui Largo Minutoli, con le sue novità, sarà inaugurato per favorire l’arrivo dei croceristi di fronte Palazzo Zanca, con alle spalle la Madonnina, a destra il Sacrario di Cristo Re e a sinistra la punta del campanile del Duomo. Una vera e propria corsa contro il tempo che sembra, però, potersi concretizzare positivamente. I lavori proseguono e sono stati quasi completati definitivamente i punti luce a cui collegare il chiosco (che potrebbe essere posizionato già venerdì) con cui si accoglieranno i turisti. Lì ci saranno informazioni di ogni tipo, su mezzi pubblici e mete cittadine, ma anche e soprattutto il wifi.

Una manna per i cittadini extraeuropei, che per potersi collegare a internet in Europa attraverso il roaming dati rischiano di pagare e non poco (in base ai piani tariffari). Inoltre saranno predisposti gli stalli per le compagnie turistiche, che potranno così proporre i propri itinerari cittadini ed extra urbani, attraverso pullman e trenini. E si sta pensando anche a strisce di rallentamento lungo la via Vittorio Emanuele II, in attesa del ripristino dei semafori “a chiamata”, non tutti perfettamente funzionanti.

