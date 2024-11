L’Asp pronta a bonificare l’area abbandonata nel parcheggio del laboratorio all’ex Margherita

MESSINA – L’area abbandonata all’interno del parcheggio del “laboratorio d’analisi del Margherita”, proprio accanto all’ex ospedale, sarà bonifica. A prendersi l’impegno è stata la direzione strategica dell’Asp di Messina, sotto la direzione del direttore generale. L’intervento non prevede solo il ripristino del verde, spiega l’azienda, ma anche l’installazione di giochi inclusivi per i più piccoli. L’idea è di creare un ambiente accogliente e stimolante, abbattendo le barriere architettoniche e garantendo l’accessibilità.

Il direttore amministrativo dell’Asp, Giancarlo Niutta, ha spiegato: “Un ambiente pulito contribuisce anche al benessere fisico e psicologico dei cittadini. Investire nella manutenzione e nella bonifica delle aree verdi significa promuovere uno spazio accogliente e sano, dove tutti possono trascorrere momenti di svago e socializzazione. La cura del nostro patrimonio naturale è un dovere collettivo che arricchisce le nostre vite e migliora la qualità dell’ambiente in cui viviamo. Sono convinto che l’inclusione sociale rappresenti un valore fondamentale per la nostra comunità. Investire in spazi di gioco inclusivi significa investire nel futuro dei nostri bambini e nella qualità della vita di tutti i cittadini”.