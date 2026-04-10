L’assessore Savarino sui luoghi colpiti da Harry: “Saremo pronti per la stagione estiva”

L'esponente del governo regionale ha incontrato, tra gli altri, i sindaci di S. Teresa, Furci e Roccalumera per fare il punto sui lavori

L’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino, oggi ha effettuato un sopralluogo sui litorali colpiti dal ciclone Harry, allo scopo di fare il punto sugli interventi di somma urgenza completati o in fase di esecuzione. Lavori necessari per recuperare infrastrutture gravemente danneggiate dalle mareggiate e mettere in sicurezza spiagge e zone particolarmente frequentate da cittadini e turisti.

“Oggi – ha affermato l’assessore Savarino – ho voluto verificare personalmente lo stato di avanzamento degli interventi di somma urgenza lungo i litorali di alcuni Comuni del Messinese e del Catanese, che hanno subito maggiori danni dall’ondata di maltempo dello scorso mese di gennaio. Le opere, eseguite direttamente dai Comuni, fanno parte del primo piano proposto dal presidente della Regione che è stato approvato dal dipartimento nazionale di Protezione civile e mobilita oltre 25 milioni”. Nella riviera jonica, l’assessore regionale ha incontrato i sindaci di S. Teresa, Danilo Lo Giudice, Furci Siculo, Matteo Francilia, e Roccalumera, Pippo Lombardo.

L’incontro con il sindaco di Roccalumera

“Abbiamo constatato – ha aggiunto Savarino – che sta funzionando la sinergia tra la cabina di regia istituita dal presidente Schifani, la Protezione civile e le amministrazioni comunali alle quali va il mio plauso per quanto stanno facendo sul territorio. I lavori sono a buon punto e le poche criticità riscontrate saranno portate all’attenzione della cabina di regia, di cui faccio parte. In ogni caso sono ottimista sul fatto che ci faremo trovare pronti per la stagione estiva ormai alle porte”.

Gli uffici territoriali del Genio civile stanno seguendo e dirigendo i lavori di somma urgenza a titolarità della Regione Siciliana riguardanti il ripristino e la messa in sicurezza degli scali portuali e delle aree costiere danneggiate dal ciclone. Questi interventi ammontano complessivamente a oltre 18 milioni.