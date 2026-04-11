Ganzirri, proseguono i lavori anti allagamenti VIDEO

Niente più acqua e fogna in strada. Gli interventi dovrebbero concludersi a settembre

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Ganzirri è una grande area di cantiere. Da una parte, in via Lago Grande, proseguono i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclopedonale; dall’altra, in via Consolare Pompea, si lavora alla realizzazione di due progetti. Uno riguarda sempre il nuovo percorso per pedoni e ciclisti, l’altro gli interventi anti allagamenti intorno al lago.

Niente più acqua e fogna in strada

L’obiettivo è quello di risolvere definitivamente il problema dell’acqua e della fogna in strada. Un disagio con cui residenti e commercianti convivono da anni nelle giornate di pioggia, ma non solo. I lavori sono stati consegnati a febbraio e dovrebbero concludersi entro settembre.

Il progetto

Il progetto era stato presentato a dicembre 2019. Dopo un lungo iter, durato oltre cinque anni, all’inizio di quest’anno sono stati consegnati i lavori per la realizzazione del sistema di gestione delle acque meteoriche attorno al lago di Ganzirri.

Raccolta, depurazione e smaltimento delle acque piovane

L’opera mira a risolvere il problema dell’inquinamento del lago. Fino ad oggi, le piogge scorrendo sulla rete viaria si caricavano di inquinanti come olii, idrocarburi e materiali terrigeni, riversandosi direttamente nel lago insieme a scarichi fognari che hanno causato nel tempo un’elevata concentrazione di colibatteri. Il progetto prevede la creazione di un collettore ad anello che circonderà lo specchio d’acqua e l’installazione di 14 pozzi drenanti. Questo sistema permetterà di raccogliere le acque piovane, depurarle e smaltirle direttamente nel terreno, evitando che il deflusso inquinato alteri il fragile equilibrio ecologico della laguna.