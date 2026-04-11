 Ganzirri, proseguono i lavori anti allagamenti VIDEO

Ganzirri, proseguono i lavori anti allagamenti VIDEO

Silvia De Domenico

Ganzirri, proseguono i lavori anti allagamenti VIDEO

sabato 11 Aprile 2026 - 07:30

Niente più acqua e fogna in strada. Gli interventi dovrebbero concludersi a settembre

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Ganzirri è una grande area di cantiere. Da una parte, in via Lago Grande, proseguono i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclopedonale; dall’altra, in via Consolare Pompea, si lavora alla realizzazione di due progetti. Uno riguarda sempre il nuovo percorso per pedoni e ciclisti, l’altro gli interventi anti allagamenti intorno al lago.

lavori anti allagamenti ganzirri

Niente più acqua e fogna in strada

L’obiettivo è quello di risolvere definitivamente il problema dell’acqua e della fogna in strada. Un disagio con cui residenti e commercianti convivono da anni nelle giornate di pioggia, ma non solo. I lavori sono stati consegnati a febbraio e dovrebbero concludersi entro settembre.

lavori anti allagamenti ganzirri

Il progetto

Il progetto era stato presentato a dicembre 2019. Dopo un lungo iter, durato oltre cinque anni, all’inizio di quest’anno sono stati consegnati i lavori per la realizzazione del sistema di gestione delle acque meteoriche attorno al lago di Ganzirri.

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Raccolta, depurazione e smaltimento delle acque piovane

L’opera mira a risolvere il problema dell’inquinamento del lago. Fino ad oggi, le piogge scorrendo sulla rete viaria si caricavano di inquinanti come olii, idrocarburi e materiali terrigeni, riversandosi direttamente nel lago insieme a scarichi fognari che hanno causato nel tempo un’elevata concentrazione di colibatteri. Il progetto prevede la creazione di un collettore ad anello che circonderà lo specchio d’acqua e l’installazione di 14 pozzi drenanti. Questo sistema permetterà di raccogliere le acque piovane, depurarle e smaltirle direttamente nel terreno, evitando che il deflusso inquinato alteri il fragile equilibrio ecologico della laguna.

Un commento

  1. Verita 11 Aprile 2026 09:03

    … mentre la sosta selvaggia e indiscriminata la fa da padrona

    Vigili? Ma dove sono
    Multe? Nemmeno l’ombra in una zona tra le più trafficate e indisciplinate della città… come il corso Cavour e l’incrocio tra la via Garibaldi e la Cesare Battisti… ma nessuno vede 🤔

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