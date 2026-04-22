L’Atletica Savoca seconda nella classifica siciliana giovanile

La Fidal ha ufficializzato i risultati dei Ragazzi e Cadetti, il tecnico Aliberti: "Il nostro vivaio continua a stupire"

L’Atletica Savoca festeggia il secondo posto nella Classifica Siciliana 2025 dell’attività promozionale, cioè categorie Ragazzi/e (nati nel 2012-2013) e Cadetti/e (2010-2011), che rappresenta la sommatoria dei punteggi derivanti dai campionati su pista e strada, sia individuali che di società, delle convocazioni nelle rappresentative e dei risultati ottenuti a livello nazionale. L’ufficializzazione da parte della Fidal ha riempito di orgoglio il sodalizio presieduto da Manuela Trimarchi, che si è piazzata così in alto su circa novanta squadre, confermandosi un’eccellenza regionale ed un fiore all’occhiello per la città di Savoca e per l’intero comprensorio jonico.

“Si tratta di un piazzamento storico, che vale ancora di più, considerando le enormi difficoltà degli ultimi anni – dichiara il tecnico Antonello Aliberti -. Abbiamo strutturato l’atletica leggera nella riviera in modo sistematico, lavorando con il settore giovanile e curando tutte le specialità. Il nostro vivaio continua a stupire, andando oltre le più rosee aspettative. Per cogliere la portata di questo risultato, che definirei “miracoloso”, basta pensare alle condizioni nelle quali i ragazzi si sono allenati: senza una struttura adatta, in spiaggia e sul lungomare di Santa Teresa di Riva per più di un anno. Prima su una pista di 300 metri, andando avanti ed indietro, distrutta, patendo infortuni a causa del manto logorato ed in varie parti addirittura inesistente. Siamo stati svantaggiati rispetto alle altre realtà sportive, in modo particolare da quando sono cominciati, nel 2023, i lavori del raddoppio ferroviario. Abbiamo perso numerose iscrizioni e proprio delle fasce di età che avrebbero, proprio adesso, rinfoltito le fila dell’attività promozionale ed agonistica. In più c’è perdurante il problema della dispersione universitaria. Nonostante ciò, siamo secondi in Sicilia. La soddisfazione è immensa”.