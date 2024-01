L’attaccante Signorile è del Messina, il Cerignola conferma il prestito

La squadra pugliese ha già annunciato l'operazione, Signorile ala destra classe 2002 è cresciuto nelle giovanili del Milan

MESSINA – Quando tutti si aspettavano il difensore centrale in casa biancoscudata arriva un altro attaccante. Non l’ha ancora ufficializzato l’Acr Messina, ma la squadra che l’ha ceduto in prestito, l’Audace Cerignola, ha salutato Sabino Signorile annunciando la sua prossima squadra in riva allo Stretto.

Signorile è un classe 2002 barese che muove i primissimi passi nelle giovanili del Bari per poi crescere nel settore giovanile del Milan e del Monza. Prima esperienza tra i professionisti con il Seregno nel girone A di Serie C nel 2021/2022, condita da 17 presenze e 2 reti. Il ritorno al Milan e poi il trasferimento al Cerignola dove in questa stagione ha collezionato due presenza senza segnare. Adesso arriva in prestito a rinforzare l’attacco biancoscudato.

Su Transfermarkt Signorile è indicato come ala destra, ruolo in realtà già coperto in rosa da Ragusa che l’ha presidiato per tutto il girone di andata alternandosi con Cavallo, dove adesso sembra inamovibile Rosafio. Signorile è indicato anche a ricoprire i ruoli di seconda punta o trequartista, ben consci delle dinamiche di mercato, su cui si lavora anche in virtù delle opportunità, un altro esterno d’attacco stona quando l’allenatore da settimane parla di buchi da colmare e in rosa manca sicuramente un difensore centrale.