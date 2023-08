Laureana di Borrello. Centauro, perde il controllo della moto e impatta contro un palo, morto 53enne - Tempostretto

L'incidente mortale del centauro è avvenuto ieri pomeriggio sulla strada provinciale 52 nel territorio del comune di Laureana di Borrello

LAUREANA DI BORRELLO – Un motociclista, di 53 anni, ieri pomeriggio è morto in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 52 nel territorio del comune di Laureana di Borrello, centro della Piana di Gioia Tauro.

L’uomo, che era alla guida di una moto Honda, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente contro un palo. Un impatto che fatale. Il cinquantreenne, risiedeva fuori dalla Calabria ed era tornato per trascorrere un periodo di ferie. Inutili, sono stati purtroppo i soccorsi da parte dei sanitari del Suem 118 giunti sul posto insieme ai carabinieri della stazione di Laureana di Borrello e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gioia Tauro che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.