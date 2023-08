L'autrice Anna Barbera riceve l'abbraccio della comunità rumena e della "sua" Saponara - Tempostretto

L'intervista a Tempostretto ha fatto il giro d'Italia, tradotta in rumeno da una rivista specializzata. E intanto a Saponara viene ricoperta d'affetto tra dediche e applausi

SAPONARA – La storia di Anna Barbera e del libro “Andreea Baev. Nata adulta con occhi da bambina”, in cui racconta la sua vita, dall’adozione nel 1990 dalla Romania fino a Saponara, ha scosso gli animi di tanti. L’intervista rilasciata domenica scorsa a Tempostretto (qui il link per rileggerla) ha richiamato la comunità rumena a livello nazionale, tanto da far smuovere il portale Rotalianul, rivista dedicata ai cittadini nati in Romania e residenti in Italia.

Una doppia soddisfazione per l’autrice, che intanto ha ricevuto l’abbraccio della “sua” Saponara. Durante la serata del 4 agosto, il concerto “Sanremo è sempre Sanremo” di Atmosfera Blu, inserito nel programma dell’estate saponarese, Anna Barbera è stata invitata sul palco e ha lanciato il suo messaggio, raccontando la sua storia e parlando tanto delle difficoltà attraversata quanto della speranza verso il futuro. Tanti i presenti che hanno applaudito le parole della giovane, tra dediche sulla copertina e parole di ammirazione.