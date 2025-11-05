Lavoratrice in prova senza contratto, maxi multa ad un commerciante di Milazzo

Altre sanzioni a Sant'Agata Militello e Capo d'Orlando per mancata sicurezza e lavoro nero
I controlli del Contingente Inl Sicilia operativo nella provincia di Messina hanno interessato, negli ultimi giorni, i settori dell’edilizia e del commercio.
Edilizia
In un cantiere edile a Sant’Agata di Militello, gli ispettori hanno contestato all’impresa esecutrice dei lavori l’inadeguata recinzione di cantiere; per la violazione è stata irrogata una sanzione di circa 3.000 euro.
In un secondo cantiere, a Capo d’Orlando, è stata sanzionata l’impresa esecutrice dei lavori per l’assenza dei parapetti in alcuni punti dei balconi; anche in questo caso è stata irrogata una sanzione di circa 3.000 euro.
Commercio
In un negozio di Milazzo, il datore di lavoro impiegava “in prova” da due mesi, senza regolare assunzione, l’unica dipendente in forza all’azienda. La lavoratrice, subito allontanata dal luogo di lavoro, dovrà essere regolarizzata. Il titolare dell’esercizio dovrà pagare la maxisanzione maggiorata.