Lavori a S. Margherita quasi completati. Amam: "Erogazione a pieno regime da domenica" - Tempostretto

L'intervento in corso sull'acquedotto Fiumefreddo. Stasera inizierà il riempimento dei serbatoi cittadini

MESSINA – Prosegue come pianificato l’intervento sull’acquedotto Fiumefreddo in prossimità del villaggio di Santa Margherita. I lavori – evidenzia l’Amam in una nota – verranno completati nel tardo pomeriggio di oggi. I tecnici sono al lavoro da questa mattina, da quando, alle 10, è stato sospeso l’apporto idrico dell’acquedotto Fiumefreddo per consentire una riparazione dell’importante infrastruttura. “Pertanto, già da stasera – continua Amam – riattivato il flusso idrico da Torrerossa, si procederà al riempimento dei serbatoi cittadini, per effettuare l’erogazione già a partire dalle prime ore di domani sabato 30 settembre. Tuttavia, la distribuzione idrica tornerà a pieno regime a partire da domenica 1 ottobre”.