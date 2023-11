Lavori al Fiumefreddo: "Conclusi 8 punti su 9, l'acqua a Messina con le autobotti" - Tempostretto

Alle 10 di oggi le operazioni di saldatura e tornerà poi l'erogazione idrica, tra sabato pomeriggio e domenica. Nel frattempo, è attivo il Coc

MESSINA – Lavori all’acquedotto Fiumefreddo. Amam annuncia che “sono conclusi otto punti, per le riparazioni, su nove, nelle zone comprese tra Piedimonte e Sant’Alessio. Le operazioni di saldatura, sull’ultimo punto, si concluderanno alle 10. Operative a partire dalle 8 le autobotti di cui dispone la macchina organizzativa che fa base al COC (Centro Operativo Comunale), per garantire il massimo aiuto alla popolazione nell’intero territorio cittadino, in ragione dell’interruzione idrica programmata e della conseguente ridotta distribuzione di acqua attraverso la rete.

Nella foto in basso i lavori a Sant’Alessio alle 6.30 di mattina.

I punti individuati nel Piano di emergenza che Amam e Comune di Messina hanno condiviso con la Prefettura, sono posizionate presso i siti di:

– PIAZZA DELLA REPUBBLICA, fronte Stazione Centrale FF.SS.;

– VIALE PRINCIPE UMBERTO, pressi Serbatoio Torre Vittoria (incrocio con via Michele Amari);

– SS114 PRESSI SALITA ZAFFERIA – Parcheggio Centro Commerciale Today;

– PIAZZA GRANATARI S.S. 113 dir km 11,00 – all’incrocio con via Nuova;

– VIALE ANNUNZIATA all’incrocio con via Ciaramita e via Antonino Agostino (fronte rifornimento Esso);

– PIAZZA FRANCESCO FAZIO – CAMARO.

Proprio queste ultime tre postazioni (ANNUNZIATA, GRANATARI e CAMARO) sono attive H 24 già da ieri.

A queste si aggiungono altre n. 3 autobotti posizionate nei seguenti punti:

– CATARRATTI pressi Chiesa

– FONDO FUCILE pressi Bar Astoria

– VILLAGGIO ALDISIO pressi salumeria Gangemi

Attivi, inoltre, e a disposizione della cittadinanza i rubinetti fissi da cui, i cittadini potranno approvvigionarsi.

Sono situati nei 3 punti di:

– Via Girolamo Savonarola, incrocio V. Onofrio Gabriele (pressi p.zza Castronovo);

– VIALE EUROPA, Pressi Ospedale Piemonte;

VIALE PRINCIPE UMBERTO, pressi Serbatoio Torre Vittoria – incrocio con la via Michele Amari

– UMBERTO, pressi Serbatoio Torre Vittoria – incrocio con la via Michele Amari.

Ad essi si aggiungono anche i rubinetti situati presso la SEDE DI AMAM, in viale Giostra – Ritiro.

Il COC è l’unico organismo cui la popolazione dovrà rivolgersi per evidenziare ogni criticità, contattandolo al numero telefonico 090-22866

Articoli correlati