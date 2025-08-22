L’ex Fiera si tinge di verde. L’ultima fase dei lavori: “Il parco sarà pronto a fine settembre” VIDEO

Ci saranno un campo polifunzionale, un'area giochi inclusiva, attrezzi per fare sport e una zona per i cani

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – A settembre si entrerà nella fase finale dei lavori e l’obiettivo è quello di concluderli entro il 30. L’ex Fiera comincia a tingersi di verde. All’interno del nuovo parco sono già stati posati 4.000 dei 14.000 metri quadrati di prato previsti dal progetto. In totale lo spazio verde arriverà a quota 17.000 metri quadrati, che comprendono una varietà di 1800 essenze. Insomma dobbiamo immaginare una lunga onda verde che si affiancherà a quella blu del mare sullo sfondo.

L’acqua per irrigare i 14.000 metri quadrati di prato

E proprio per la vasta presenza di verde i lavori, che dovevano concludersi un anno fa, sono ancora in corso. Per irrigare così tanto prato era necessario individuare una nuova risorsa idrica. “Si tratta di acqua non potabile e destinata solo a fini irrigui”, spiega il direttore dei lavori, Giovanni Lazzari. Va sottolineato, quindi, che non si tratta di risorse sottratte ai serbatoi cittadini.

Nuovo campo polifunzionale, aree giochi, fitness e cani

Il nuovo parco sarà dotato di un playgroung polifunzionale in cui si potrà giocare a basket, calcio e pallavolo. Lungo il percorso verde poi sorgeranno due aree giochi, di cui una inclusiva, e un’area con attrezzi per fare sport all’aria aperta. Poi una zona dedicata allo sgambamento dei cani e una spiaggetta alla quale si accederà tramite una scalinata.

“I lavori si concluderanno il 30 settembre”

Non manca molto alla fine dei lavori, prevista per il 30 settembre. E’ stato completato il nuovo impianto di illuminazione e resta da ultimare il playground polifunzionale. Si dovrà continuare con la posa del prato e poi realizzare il sentiero all’interno, con una pavimentazione che avrà un effetto legno. Le zone di camminamento esterne al verde, invece, saranno realizzate con un materiale drenante. In una fase successiva i tetrapoli che costeggiano l’area e la proteggono dal mare saranno abbassati di quota per consentire una visuale migliore dello Stretto e della Madonnina.

