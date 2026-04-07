Lavori alla centrale idrica. Lunedì 13 aprile poca acqua a Messina centro nord

Lo stop avverrà già da mezzogiorno di domenica 12 aprile ma i maggiori disagi si avranno lunedì 13

A seguito dell’arresto improvviso di una pompa di spinta verificatosi nella notte del 1° aprile e dei successivi controlli tecnici nell’impianto sito in località Torrerossa, Amam ha rilevato la necessità di anticipare un intervento manutentivo già previsto nel piano operativo redatto sulla base della costante attività di monitoraggio e manutenzione degli impianti, per garantire la piena efficienza e continuità del sistema di adduzione idrica cittadino ed evitare possibili criticità future.

In casi come quello rilevato, dunque, si renderà necessario operare un fermo per consentire l’intervento manutentivo straordinario che potrà essere programmato con tempestività, in modo efficiente e a massima tutela della popolazione servita e dei tecnici impegnati.

Amam ha dunque previsto che domenica 12 aprile verranno eseguite tutte le riparazioni urgenti previste alla Centrale di Torrerossa, con una durata stimata in circa 10 ore di lavoro, in particolare nella fascia dalle ore 10 alle ore 20, quando sarà necessario sospendere temporaneamente il flusso di acqua dall’acquedotto Fiumefreddo verso Messina.

Dato il notevole lasso di tempo richiesto dai lavori alla Centrale di adduzione, al fine di ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza, di concerto con il commissario del Comune di Messina, Amam si riserva di valutare la possibilità di eseguire, nello stesso arco temporale, anche interventi di riparazione in programma sulle reti e sugli impianti di distribuzione cittadini, così da ottimizzare le attività manutentive in assenza di acqua in rete.

Nella giornata di domenica 12 aprile, in cui saranno realizzati I lavori, la distribuzione idrica si manterrà regolare fino alle ore 12 mentre i disservizi si prevedono per la giornata di lunedì 13 aprile, in particolare, nelle zone del centro e della fascia nord della città.