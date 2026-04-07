 "La Regione acquisti all'asta l'inedito di Antonello e lo riporti a Messina"

“La Regione acquisti all’asta l’inedito di Antonello e lo riporti a Messina”

Gianluca Santisi

“La Regione acquisti all’asta l’inedito di Antonello e lo riporti a Messina”

martedì 07 Aprile 2026 - 18:32

Il capogruppo all'Ars del M5S, Antonio De Luca, ha chiesto l'intervento del presidente Schifani

PALERMO – Il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars, Antonio De Luca, ha chiesto formalmente al presidente della Regione Schifani e all’assessore Scarpinato di valutare l’acquisizione del dipinto “Volto di un giovane santo”, attribuito ad Antonello da Messina e prossimo alla messa all’asta a Parigi.

“Parliamo di un dipinto che rappresenta un tassello importante dell’identità artistica di Messina – ha spiegato De Luca -. Dopo il caso dell’‘Ecce Homo’, oggi abbiamo un’occasione concreta per restituire alla città un pezzo della propria storia e del proprio patrimonio culturale”. Il quadro misura 30 per 21,5 centimetri ed è stato attribuito al maestro siciliano dallo storico dell’arte Mauro Lucco. Sarà battuto all’asta il prossimo 16 giugno all’Hotel Drouot di Parigi. La stima è compresa tra 1 e 2 milioni di euro.

“Operazione per valorizzare il Museo Accascina”

Il parlamentare messinese Antonio De Luca ha sottolineato come l’eventuale acquisizione dell’opera rappresenterebbe un investimento strategico per il territorio: “Riportare a Messina un’opera di Antonello significherebbe rafforzare il ruolo della città nel panorama culturale nazionale e internazionale, valorizzando il Museo Regionale Accascina e creando nuove opportunità di crescita turistica ed economica”.

Nei giorni scorsi anche l’artista messinese Lelio Bonaccorso aveva lanciato una petizione online per chiedere alla Regione di acquistare l’opera.

A Schifani e all’assessore Scarpinato, De Luca ha chiesto che “vengano valutate tutte le possibilità, anche attraverso sinergie istituzionali, per evitare che questo dipinto venga disperso”.

Un commento

  1. Fabio 7 Aprile 2026 19:19

    Schifani lo deve chiedere prima a Giuli se può

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