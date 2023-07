Lavori doppio binario, il sindaco di Roccalumera lunedì dal prefetto: "Serve soluzione per evitare gravi disagi" - Tempostretto

Lombardo: "La vita dei residenti non può essere trasformata in un inferno per 5 anni"

MESSINA – Dal vertice in municipio all’incontro urgente al Palazzo del Governo. Il prefetto di Messina, Cosima Di Stani, ha accolto l’istanza del sindaco di Roccalumera, Giuseppe Lombardo. Il primo cittadino sarà ricevuto lunedì mattina alle 10 e illustrerà alla rappresentante del Governo i troppi disagi che patirebbe il Comune di Roccalumera, secondo l’attuale schema di cantiere per la costruzione della galleria Sciglio, nell’ambito dei lavori per la realizzazione del doppio binario.

La riunione tecnica

“Occorre trovare una soluzione che non trasformi la vita dei residenti in un inferno” ha spiegato Lombardo a margine di una riunione tecnica che si è tenuta nei giorni scorsi con i responsabili della Pizzarotti e della Webuild, per Messina-Catania lotto Nord, il geometra e direttore costruzioni Fedele Armentano, l’ingegnere e project manager Filippo Giunta e l’ingegnere Alessio Carrettucci, responsabile dei servizi tecnici. Collegati da remoto c’erano anche il responsabile della direzione investimenti area sud del gruppo Rfi, l’ ingegnere Maurizio Infantino e l’ingegnere Salvatore Vanadia project manager Italferr. All’esito della riunione il sindaco di Roccalumera, insieme alla sua squadra, ha deciso di rivolgersi al prefetto di Messina. “Non siamo contrari all’opera – chiosa il primo cittadino – ma non possiamo permettere che venga realizzata ammazzando i nostri paesi”. È stato inoltre preannunciato dal primo cittadino che nell’imminenza della stagione estiva verrà emanata una ordinanza per limitare il transito dei mezzi pesanti funzionali al cantiere della stazione di Nizza solo nelle ore notturne, e non nel fine settimana per limitare al minimo il disagio alla viabilità sul lungomare.

“Non possiamo sopportare il transito di 120 mezzi al giorno”

Si stima che durante i cinque anni necessari per la realizzazione della galleria Sciglio, il cui avvio di cantiere è previsto a marzo-aprile del 2024, transiterebbero sul lungomare di Roccalumera e quello di Nizza circa 120 mezzi pesanti in andata e altrettanti al ritorno ogni giorno nell’arco di 10 ore. “Comprendete bene – conclude il sindaco Lombardo – che si tratterebbe di una colonna continua di mezzi pesanti che comprometterebbero oltre ogni modo la sicurezza e la vivibilità di due intere comunità”.