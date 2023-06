Lavori in tangenziale, ecco quando sarà chiuso lo svincolo di Messina Gazzi - Tempostretto

Chiusure previste nei fine settimana

Per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sottopassi ricadenti nelle rampe dello svincolo di “Messina Gazzi” – Tangenziale di Messina – all’altezza del Km 5+065, si procederà alla chiusura parziale dello stesso nei modi e nei tempi di seguito indicati:

Rampa in uscita, per i veicoli in transito in direzione Catania, sabato 3 giugno 2023 dalle ore 7 alle ore 19,

domenica 4 giugno 2023 dalle ore 7 alle ore 19. In pratica chi arriva da Messina Centro e Nord non potrà uscire a Gazzi.

Rampa in ingresso, per i veicoli in transito in direzione Catania, sabato 10 giugno 2023 dalle ore 7 alle ore 19, domenica 11 giugno 2023 dalle ore 7 alle ore 19, sabato 17 giugno 2023 dalle ore 7 alle ore 19, domenica 18 giugno 2023 dalle ore 7 alle ore 19. In pratica da Gazzi non si potrà entrare verso San Filippo, Tremestieri e zona jonica.