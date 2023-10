Lavori per i pannelli informativi, chiuso lo svincolo A18 di Roccalumera - Tempostretto

Disagi per gli utenti fino al 20 ottobre

Autostrade Siciliane ha informato della chiusura al traffico veicolare dello svincolo di Roccalumera (Km. 22+000) sull’autostrada A18 Messina-Catania. La chiusura si è resa necessaria per poter effettuare i lavori di realizzazione degli impianti di pannelli a messaggio variabile agli ingressi dell’Autostrada A/18 Messina- Catania e A/20 Messina-Palermo.

In particolare nei giorni 16 e 17 ottobre, dalle 9 alle 18 sarà chiusa la rampa di ingresso in direzione Catania. Dal 16 al 20 ottobre, tutti i giorni dalle 9 alle 18, sarà chiusa la rampa di uscita venendo da Messina. Nei giorni 18, 19 e 20 ottobre, dalle 9 alle 18, rimarrà chiusa la rampa di uscita venendo da Catania.