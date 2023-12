Lavori per il doppio binario, cambia la viabilità sulla Sp30 di Ponte Itala e sulla Sp12 di Roccafiorita - Tempostretto

Modifiche necessarie per realizzare gli imbocchi di due gallerie

I lavori per il raddoppio ferroviario impattano sulla viabilità della riviera jonica. La Città Metropolitana ha disposto il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, fra il km. 0+080 ed il km 0+220 della Sp30 di Ponte Itala, per una durata di 550 giorni consecutivi fino al 24 giugno 2025. Il provvedimento si è reso necessario per i lavori di realizzazione dell’imbocco della galleria Scaletta lato Catania e delle ulteriori opere connesse, a cura del “Consorzio Messina Catania Lotto Nord”. Lo stesso “Consorzio Messina Catania Lotto Nord” è obbligato a consentire nel tratto modificato il transito in sicurezza.

Sempre la Città Metropolitana di Messina ha disposto la modifica temporanea della configurazione sulla Sp12 di Roccafiorita nel tratto compreso fra il km. 18+550 ed il km 18+800, per un periodo di 200 giorni consecutivi, fino al 9 luglio 2024. Il provvedimento, finalizzato alla realizzazione dell’imbocco della galleria Scaletta lato Catania e delle ulteriori opere connesse, sarà reso noto al pubblico mediante l’apposizione di idonea segnaletica locale. Agli organi di Polizia metropolitana, Polizia municipale e a quanti altri spetti secondo la vigente legislazione, è affidato il controllo dell’osservanza delle due ordinanze.