Lavori a rischio su A18 Messina-Catania, Falcone: "La ditta sarà presto pagata" - Tempostretto

Ripavimentazione di ben 100 chilometri a rischio a causa di mancati pagamenti agli operari: "Stiamo lavorando per erogare al Cas che onorerà gli impegni"

Mario Falcone, assessore regionale alle Infrastrutture, dice la sua sul rischio di uno stop dei cantieri sull’autostrada A18 Messina-Catania. A causa di alcuni mancati pagamenti agli operati, infatti, la Tosa appalti potrebbe sospendere un’opera cruciale per oltre 100 chilometri di autostrada, in un tratto già di per sé complicato da affrontare ogni giorno per gli automobilisti: il rifacimento della pavimentazione.

“Comprendiamo appieno le preoccupazioni manifestate pubblicamente dall’impresa Tosa appalti – spiega – , impegnata negli strategici cantieri, attesi da anni, di ripavimentazione di ben 100 chilometri di percorso autostradale sull’A18 Messina-Catania. Legittimamente, l’impresa reclama dalla Regione quanto dovuto. Purtroppo, alcune lungaggini riguardanti la contabilità regionale hanno portato al prolungarsi oltre misura dell’attesa. Stiamo lavorando affinché entro la prossima settimana le prime erogazioni in favore del Consorzio autostrade siciliane, che a sua volta potrà onorare i propri impegni con l’azienda, possano essere compiute”.